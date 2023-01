Rozas, sobre o ‘caso Pichel’: “O alcalde segue sen dar explicacións”

Santiago. A portavoz municipal de Compostela Aberta lamentou onte que o Goberno “volvera perder onte no Pleno a oportunidade de facer un exercicio de transparencia e de dar todas as explicacións sobre o alugueiro dun inmoble a unha empresa propiedade do xa exconcelleiro de Medio Rural”. Para María Rozas, “a intervención de Sindo Guinarte, que pretende pechar en falso este asunto; e o silencio de Bugallo, non fan máis que incrementar as dúbidas sobre o acontecido e sobre as responsabilidades neste contrato, máis alá das do dimitido Pichel”.

Ademais, considerou “decepcionante” a resposta do portavoz do Goberno nas interpelacións formuladas por Compostela Aberta e BNG no Pleno de onte sobre o alugueiro do inmoble de Desproi para acoller os departamentos municipais de Medio Rural e Parques e Xardíns. A concelleira lamentou que Sindo Guinarte “se limitara a ler o mesmo argumentario co que o PSOE intenta crear unha cortina de fume desde que CA desvelou o caso, sen responder a ningunha das preguntas concretas que levamos formulando 11 días”.

A voceira de Compostela Aberta incidiu en que “seguimos sen saber quen deu a orde e por que se fixo unha visita á nave de Desproi antes de ter elaborado o informe sobre as características que debía ter o inmoble a alugar para os servizos municipais e se nesa visita participou alguén máis que o enxeñeiro municipal que fai a proposta; seguimos sen saber por que só se lle solicitou unha oferta económica á empresa de Pichel”. ECG