Rueda apuesta por promover la acogida en los hogares gallegos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que el Gobierno autonómico aprobará en las próximas semanas el primer Plan de impulso al acogimiento familiar de Galicia, con el objetivo de promover esta fórmula de protección de los menores en situación de desamparo, que estará dotado con un millón de euros más de lo que actualmente se destina a este fin, pasando de 3,7 a 4,7 millones. En este sentido, también ha avanzado, y así lo recogerán los presupuestos gallegos del año 2023, un aumento del 20% en la aportación que se le da a las familias para contribuir a los gastos que se generan.

Rueda dio el anuncio en el marco del IX Encuentro Estatal de Familias de Acogida que se celebra este fin de semana en Santiago, durante el cual estuvo acompañado por el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, que también tuvo ocasión de conversar con las distintas familias llegadas de a lo largo y ancho del país para asistir a este evento, en el que realizan diferentes actividades lúdicas centradas en la cultura gallega y el Camino de Santiago. Así, el presidente autonómico resaltó que la puesta en marcha de este Plan supondrá “un incremento do 20 %” en la ayuda que reciben las familias acogedoras para el mantenimiento de los pequeños, así como nuevos programas especializados en el ámbito de la acogida y campañas específicas para aumentar la red de familias que la practican. “É o camiño a seguir. Queremos que o acollemento sexa máis coñecido e medre”, señaló.

Por su parte, Bugallo remarcó que “ningún neno é culpable nin responsable das circunstancias nin de nacer noutro país ou de que os seus pais teñan unha problemática”. “Eles son exclusivamente vítimas”, manifestó, apuntando que la administración pública “fai o que pode e chega até onde chega”, pero un niño es “unha persona en formación e precisa cuestións que a administración pública” no puede darle, más allá de atuendo, comida y unas reglas de convivencia. “O agarimo e as relacións humanas son diferentes”, concluyó el primer edil.

PROMOVER LA PRÁCTICA. De acuerdo a los datos compartidos por la Xunta, Galicia cuenta, en la actualidad, con cerca de mil familias que participan en los programas de acogida que el Gobierno autonómico tiene en marcha en coordinación con entidades como Cruz Roja, Acougo y Aldeas Infantiles. En lo que respecta a la acogida, el sistema se guía por el interés supremo del menor, y a la hora de seleccionar el nuevo hogar del pequeño se tienen en cuenta aspectos como que no se aleje de su actual domicilio, que no tenga que cambiar de colegio o que pueda convivir con otros menores de su edad. Por eso, Rueda hizo hincapié en el objetivo de que crezca el número de personas dispuestas a acoger para facilitar que más niños y niñas en desamparo puedan vivir con una familia y no en un centro residencial.

ALIADAS. En este sentido, el presidente de la Xunta quiso también agradecer la labor, la cual consideró fundamental, que realizan las familias de acogida, a las cuales calificó de “aliadas” de las administraciones en la protección de los menores.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo autonómico cuenta con diferentes medidas para identificar y prevenir posibles situaciones de desprotección en los menores, poniendo de ejemplo Teléfono del Menor, que permite alertar, identificar y asesorar en el caso de algún riesgo; las 400 plazas de apoyo socioeducativo que la Xunta ofrece a niños en riesgo de desamparo; el Programa de Integración Familiar o los ocho Puntos de Encuentro que hay en la comunidad para garantizar un régimen de visitas seguro. Actualmente hay 2.500 niños usiarios de la red de centros de menores y programas de acogida junto a entidades sociales.