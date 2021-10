Rueda presenta o Xacobeo en Porto coma unha oportunidade

“O Xacobeo é unha oportunidade única para promocionar o patrimonio conxunto de Galicia e do norte de Portugal e para botar man do turismo e do Camiño de Santiago como motor de recuperación económica aos dous lados da fronteira lusa”. Son as verbas do vicepresidente primeiro Alfonso Rueda, onte, en Porto.

Rueda participou perante autoridades portuguesas e un cento de operadores turísticos do norte de Portugal na presentación do Xacobeo 21-22 e da oferta turística galega, un acto no que invitou ao sector a promocionar as rutas xacobeas por ser “un reclamo de éxito para os seus negocios”, do mesmo xeito que está a selo en Galicia e nas comunidades autónomas españolas polas que atravesa o Camiño. O vicepresidente primeiro apelou aos lazos que vencellan a Galicia co norte de Portugal para poñer en marcha estratexias conxuntas que a miúdo teñen o Camiño como fío común. De feito, o Camiño Portugués é a segunda ruta preferida polos peregrinos, despois do Camiño Francés.

No que vai de ano, entre o Camiño Portugués e o Portugués da Costa, sumaron cae 30.000 peregrinos que recolleron a súa Compostela en Santiago, o 22 por cento do total. Ademais, en canto se abriron as fronteiras, os portugueses animáronse a facer o Camiño de Santiago, de aí que o 5% dos que chegaron este ano a Santiago sexan de procedencia lusa. Tamén fixo referencia aos bos datos turísticos do verán, con Galicia á cabeza na recuperación turística de España, como anticipo dun segundo Ano Xacobeo, o 2022, cunhas expectativas moi esperanzadoras non só para Galicia, senón para as comunidades autónomas polas que atravesa o Camiño e para Portugal. Ao seu entender, o Xacobeo, que está a ser un dos motores da recuperación económica en Galicia, pode ser tamén un estímulo para Portugal.