Rumbo a Cidades Patrimonio máis accesibles

Santiago. O presidente do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade e alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, asinou onte un convenio de colaboración co director xeral de Fundación Once, José Luís Martínez Donoso, para desenvolver un programa de accións para o fomento da Accesibilidade Universal. Segundo explicou o presidente do colectivo, “o noso obxectivo é promover iniciativas que favorezan a plena e efectiva inclusión e normalización social das persoas con discapacidade, así como o seu acceso ao desfrute pleno do patrimonio cultural que as quince cidades atesouran como Patrimonio da Humanidade”. redacción