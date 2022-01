Rusia y Ucrania, unidas de la mano en el corazón de Galicia

La distancia hace que permanezcan un tanto ajenas a la realidad que se está viviendo en sus respectivos países. No obstante, tanto Anna Mélikhova como Agnes Kostiukhina saben que algo gordo se está cociendo en la frontera de Rusia con Ucrania. Tanto la primera, rusa, como la segunda, ucraniana, piden lo mismo: paz. Y que los gobernantes de la Tierra abran los oídos y escuchen este alarido de la humanidad.

Agnes, de 32 años, visitó Santiago por primera vez en 2014 a través del Servicio de Voluntariado Europeo. La ciudad le enamoró y en 2019 se estableció en la capital de Galicia, en cuya universidad estudia Filología Italiana. “Percibo dos realidades: por un lado, la que me llega a través de los medios de comunicación; y por otro, la que me traslada mi familia. Cuando leo la palabra guerra, no me lo creo. No quiero creer que en pleno siglo XXI se puede producir una guerra en Europa”, explica, al tiempo que añade que la amenaza no es nada nuevo en Ucrania.

“Desde que Rusia se anexionó Crimea en 2014 es una realidad que nuestras fronteras están llenas de tropas. No se sabe de quién son, porque Rusia no se cansa de decir que suyas no son; pero la verdad es que las tropas llevan ahí desde 2014”, señala, a la vez que apunta que en estos momentos de tensión internacional “allí la gente no está muy preocupada, o eso es lo que me traslada mi familia, porque lo cierto es que están todos acostumbrados a la presencia de militares en la frontera. Los ucranianos ya nos hemos acostumbrado a esa situación”, remarca.

Agnes contrasta la información que le llega de su casa con la que conoce a través de los medios de comunicación: “Se habla de guerra, pero allí no quieren creer que se vaya a producir”, sentencia. Por otro lado, comenta que en Ucrania saben que “Rusia no es un aliado; lo son los países que tienden la mano a Ucrania para defender su soberanía”. Desde Compostela, Agnes se mantiene expectante ante el escenario, a la espera de que lleguen mejores noticias, sobre todo en cuanto al covid, para poder visitar en Odesa a su familia, con la que mantiene contacto de forma permanente.

Por su parte, Anna también está deseando que el coronavirus dé una tregua para poder viajar a San Petersburgo. Ella admite que vive completamente ajena al conflicto político que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania. Reside en Pazos (Padrón) y es profesora de canto y piano en las escuelas de música de Valga y Rois. “La verdad es que no estoy siguiendo mucho el tema, porque no me interesa. Creo que todo lo que está ocurriendo es un juego de Estados Unidos, pero la verdad es que tanto yo como mi familia no estamos muy al tanto, porque somos de San Petersburgo, que está bastante lejos de la frontera con Ucrania”.

“Para añadir algo, mucha gente rusa tiene familia en Ucrania. A nivel personal, no hay problemas entre los rusos y los ucranianos. Aquí, de hecho, tengo amigos ucranianos”, subraya, a la vez que comenta que “en Galicia existe un grupo de WhatsApp de la gente eslava. Hasta ahora, de paz y amistad. Se reúnen, celebran fiestas, actividades para los niños...”.

Anna, de 36 años, llegó a Galicia en 2009 porque se enamoró de un gallego de Padrón, Fernando, al que conoció en su ciudad cuando él participaba en un intercambio juvenil. Hubo amor a primera vista y el flechazo pudo superar todas las fronteras de Europa hasta llegar a este rinconcito de Galicia. Ahora, con dos niños, ella vive feliz con sus clases de canto y piano. “En mi país estudié Filología Románica, pero en realidad siempre estuve vinculada a la música”, comenta con satisfacción.

Aunque cada una tiene su vida, este periódico ha podido saber que en realidad ambas, Agnes y Anna, viven en Santiago y Padrón por la misma persona. Un hombre gracias al cual cientos (o incluso miles) de jóvenes gallegos viajaron por todo el mundo; y otros tantos extranjeros conocieron los encantos de Galicia. Se trata de José Manuel Neira Picallo, coordinador del departamento de Programas Europeos de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia. Anna conoció a Fernando en un intercambio juvenil en Rusia coordinado por Neira; y Agnes llegó a Compostela como voluntaria europea mediante un proyecto asesorado por el departamento que capitanea este veterano funcionario de la administración autonómica.

En cuanto a la situación en el Este, las agencias informaban ayer de que Rusia advirtió en las últimas horas de que no se quedará de “brazos cruzados ante las acciones de Occidente”, en una semana clave para evitar una mayor escalada en la tensión por Ucrania en la que Moscú espera una respuesta “constructiva” a sus propuestas para crear un nuevo modelo de seguridad en Europa. Y mientras los políticos tiran de la cuerda, la mayoría de los mortales solo piden una cosa: paz.