Ruta ou variante Espiritual do Camiño Portugués

Hai xa algúns anos que adiquei un artigo á variante ou ruta de San Salvador, do Camiño Francés. Un desvío ata Oviedo, que atravesa os montes de León e Asturias, con cotas que superan os 1500 m. Unha ruta de alta montaña que aconsella, ao igual que facían os romanos no inverno, decretando o mare clausum para o Mare Nostrum, se teña especial tino en tempada de neves. A esta variante acudían aqueles versos: “Qui a estè à Saint-Jacques / et n’a estè à Saint-Salvateur / a visité le serviteur / et a délaissé le Seigneur”, como reclamo para o desvío. As razóns paisaxísticas non tiñan cabida na baixa Idade Media, cando son agora as que conmoven a unha boa parte dos peregrinos. Se esta variante ou ruta norte destaca pola sensibilidade das paisaxes, a que entra polo sur, desde Portugal, estase a revelar como unha das preferidas pola súa mestura: terra/mar. Desvíase do Camiño Portugués na praza da Peregrina, en Pontevedra, onde toma rumbo cara o mosteiro de Poio e a Combarro. Aquí os hórreos deixan pegada non só nos móbiles dos peregrinos, que rematan os 23 km da primeira etapa no Mosteiro cisterciense da Armenteira. Os máis piadosos oirán cantar o paxaro de D. Ero, “Tan toste que acababa ouv’ o mong’ a oraçon, / oyu hũa passarinna cantar log’ en tan bon son” e durmirán unha noite de trescentos anos, da que se fala na Cantiga 103 de Afonso X, “Como Santa maria feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarÿa”, para camiñar canda as troitas polo río Armenteira, nunha segunda etapa pola arquicoñecida “Ruta da Pedra e da Auga”. Aceas, humidade, abeneiros e carballos nunha baixada ata Pontearnelas, onde os agarda a “Ponte dos Padriños”. Aquí terán que preguntarlle a San Google en que consistía o rito da fertilidade e, cando se dean conta, xa estarán atravesando a Pasarela de O Terrón, en Vilanova de Arousa. Nesta segunda noite durmirán horas, que non anos, mentres comezan a ruta marítima: a “Traslatio”. Este é o momento máis máxico.

E, se lles digo, que os quilómetros desta ruta non computan para a obter a “Compostela”. E, se lles digo, que esta ruta nace no 2012 da man de Tino Lores, presidente dos Amigos do Camiño Portugués, recuperador deste Camiño, un dos que máis, senón o que máis medrou nestes últimos anos. A inventio merece todo un recoñecemento, porque, ás motivacións xa recollidas de facer un desvío por dous dos mosteiros máis emblemáticos, de achegar a ría de Arousa, rememorando a “Traslatio” dos restos do Apóstolo polo Ulla, hai que aplaudir a conexión da ruta cunha das viaxes que fixo o Padre Sarmiento en 1745, co gallo de aquel ano Santo. No seu “Viaje a Galicia” este ilustrado “galego” que, segundo a pescuda do profesor José Santos Puerto, é nado en San Xoán de Cerdedo, Pontevedra, e non en Vilafranca do Bierzo, con argumentos que ben merecen unha lectura , deixou ben anotado no seu libro de viaxes todas as etapas, saíndo de Pontevedra o 19 de xullo, percorrendo todo o Salnés para chegar a Santiago o 22: “El lunes 19 de julio salí de Pontevedra a Santiago, rodeando todo el Salnés (...) Mediodía. Tres leguas. Punta y fuerte da Santa Catalina. Arenal de Caneliñas y punta Ringela...”. (Viaje a Galicia, 51 r)” e chegando a Catoira: “Me dijo un chico, que había oído que cavando allí, había poco unos labradores habían encontrado unos taríns, y una especie de vidrieras. Sin duda eran estas piedras espectaculares, y aquellas eran los denarios romanos. Añadió que cuando los navíos de velas pasaban por las dos puntas o cerca de ellas sobre las que están las torres, bajaban las velas por no estrellarse y aquí había grandes pozas, y que nunca pescaban en aquella playa frente las torres. Un poco más al oriente se descubre en medio de la ría como una especie isla pequeña, peña o grupo de peñas que llaman Castrivello que había podido tener en el tiempo alguna fortificación” (53 v) A mancomunidade do Salnés editou no 2019 un libro ilustrado con debuxos de artistas locais sobre a Ruta do Padre Sarmiento. Todo está colgado na súa web, incluído un vídeo promocional que explica por que está sendo a ruta preferida para peregrinos do norte de Europa, italianos e suízos. En blogs estranxeiros e foros de distintas redes sociais está a funcionar o lema que figura na web do Salnés: “a orixe de todos os camiños”. A espiritualidade que evoca esta singradura primixenia é a que dá nome a esta variante. Procura seguir o corpo do Apóstolo chegando a Galicia, remontando desde a entrada da ría, Ulla arriba, o único vía crucis marítimo fluvial do mundo. Un total de 17 cruceiros balizan as marxes, nunha estampa maxestosa, digna dun retablo sobre o mar. Podo asegurar, como pescador da zona, que saio fotografado nas redes sociais de xente que nin coñezo, pero tamén podo afirmar que é unha das rutas que máis impresiona aos peregrinos. Cando baixan en Pontecesures e se suman ao Camiño Portugués, eles teñen algo que os demais non teñen: a salitre da Arousa na pel, as noites que duran anos, os hórreos amoreados nun ángulo da memoria, e a sensación de ter navegado nunha barca de pedra, porque en Galicia, todo é pedra!