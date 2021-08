Ruxe Ruxe cumpre 25 anos cunha mostra sobre os seus deseños gráficos

Exposición. Con motivo do 25º aniversario da banda de música Ruxe Ruxe, hoxe inaugurouse na Zona C a mostra Ruxe Ruxe (1996-2001): 25 anos de universo gráfico. O grupo musical sempre coidou a súa liña gráfica nos seus materiais, creados por grandes profesionais do deseño e ilustración arredor da súa figura. Desde a estrea do seu recoñecido logotipo nos seus inicios no 1996 ata os últimos deseños do álbum O estraño falar dun monstro da aldea (2020), Ruxe Ruxe sempre tivo un especial coidado coa súa imaxe. Moitos das pezas artísticas son obra de composteláns, como o creador do logo, Javier Iglesias.

A arte dos seus case vinte traballos discográficos, cartelería de infinidade de concertos, as súas icónicas camisolas, ilustracións, deseños web, videoclips animados, chapas, revistas, esculturas, artesanía, pegatinas, tatuaxes, etc. recompilados ao longo deste 25 anos forman parte agora desta exposición situada na Zona C, na compostelana praza de Cervantes, e que se poderá visitar durante os meses de agosto e setembro. Á súa vez, a mostra funciona a modo de homenaxe a Ruxe Ruxe con motivo dos seus 25 anos, nun momento no que acaban de sacar un disco tributo, tamén para celebralo. I. S.