¿Saben los peregrinos que el Hostal dos Reis Católicos regala 10 comidas?

En 1486, los Reyes Católicos llegaban a Santiago de Compostela en busca de un milagro: la conquista de Granada. Pero al llegar junto al Apóstol, sus corazones descubrieron otra necesidad: los peregrinos no tenían donde alojarse o curarse de sus heridas, y decidieron sufragar la construcción del Hospital Real de Santiago, que acabaría convirtiéndose en el hotel más añejo de España y uno de los más antiguos del mundo: el Hostal de los Reyes Católicos.

Cuando en el año 820 se descubría la tumba del Apóstol Santiago el Mayor junto a sus discípulos Teodoro y Atanasio, el rey Alfonso II mandó edificar una modesta iglesia, origen de la actual Catedral y de Santiago de Compostela. Pero no sería hasta el siglo XII que Compostela se convirtió en uno de los principales centros de peregrinaje de la Cristiandad, a la altura de Roma y Jerusalén. Fue Diego Xelmírez, el primer arzobispo de Compostela, quien realizó semejante proeza, y para ello hizo el Camino de Santiago al revés, hasta llegar a Roma con el objetivo de promocionarlo. Fue él quien convirtió a la ciudad y a su Camino en un lugar de referencia cultural y religiosa a nivel mundial.

El Camino de Santiago ha sido recorrido por millones de personas a lo largo de su historia, desde anónimos peregrinos a legendarios reyes, emperadores, papas, guerreros o caballeros, en busca del perdón, el milagro o la esperanza.

Así fue como el 3 de mayo de 1486, los Reyes Católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla llegaban en peregrinación a Santiago de Compostela, los primeros monarcas en más de un siglo en peregrinar a la tumba apostólica. Eran los últimos años de la Reconquista y los reyes acudían al Apóstol a pedir su ayuda para conquistar el Reino de Granada, último bastión de los musulmanes en la Península.

Pero lo que se encontraron a su llegada les devastó. Los peregrinos que llegaban de medio mundo enfermos y agotados, eran recibidos en pésimas condiciones. El hospital que había para ellos entre la Catedral y San Martín Pinario había ardido, por lo que eran atendidos en la calle o en la misma Catedral. Así que, tras conquistar Granada en 1492, deciden ordenar la construcción de un hospital a pocos pasos de la Catedral y del Palacio Arzobispal.

En 1845, debido a problemas financieros, el hospital dejó de tener carácter estatal y pasó a ser el Hospital Central de Galicia hasta que, en el siglo XX, el viejo edificio deja de ser funcional para la sanidad moderna. Sin embargo, el emplazamiento parecía idóneo para disponer en la ciudad de un recinto adecuado para la estancia y recepción de autoridades. Así fue como el 14 de julio del año 1954, ante la presencia del cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Juan XXIII, el Hospital Real reabría sus puertas convertido en un establecimiento hotelero, el Hostal de los Reyes Católicos, que en la década de 1960 se integraría en la red de Paradores Nacionales, continuando hoy en día con una valoración de cinco estrellas.

SERVICIOS. En la actualidad, la tradición continúa y el Hostal ofrece diariamente el desayuno, almuerzo y la cena a los diez primeros peregrinos que acrediten haber realizado el Camino de Santiago, en el comedor destinado a tal fin y denominado Comedor de Peregrinos.

Para ello, deben haberse inscrito minutos antes en la puerta de control del Parador. De esta forma, tendrán acceso al desayuno a las 09:00 horas, al almuerzo a las 12:00 y finalmente a las 19:00 a una cena algo tempranera. Con el objetivo de continuar con la tradición, ha establecido las siguientes normas de obligado cumplimiento para todos los peregrinos que quieran disfrutar de los servicios gratuitos diarios: El punto de encuentro de los Peregrinos para el control de acceso se hace en el garaje del hotel, donde la persona responsable del control de entradas, comprobará su acreditación y tomará nota de sus datos para control estadístico: nombre, pasaporte etc. Es obligatorio la presentación de la Compostela fechada como máximo en los tres días anteriores al disfrute del servicio, que se acompañará de un documento de identificación personal. Por motivos de seguridad no se podrá entrar en el Hostal con mochilas ni enseres, que se deberán depositar en las taquillas habilitadas por el ayuntamiento para tal fin. El tiempo máximo que se podrá permanecer en el Comedor de Peregrinos es de una hora. El servicio es sírvase usted mismo (self-service) en la cocina de la segunda planta: cada peregrino recogerá allí su comida con la bandeja dejando de nuevo la misma en el office de la segunda planta cuando haya finalizado. No se servirán comidas fuera de los horarios establecidos. Para poder atender a un mayor número de Peregrinos posible, cuando haya más de 10 personas demandando tal servicio, tendrán preferencia los que no hayan disfrutado anteriormente de este servicio.