Salgueiriños abre o amplio programa de animación de Nadal

O programa de dinamización comercial de Nadal arranca hoxe no mercado de Salgueiriños, coa actuación do Pulpiño Viascón, que dará o pistaletazo de saída ás 12.00 horas co espectáculo Xouman. As actividades de dinamización comercial contan cun variado programa de actuacións e visitarán tamén o barrio de San Pedro.

No mercado de Salgueiriños as interpretacións continuarán os xoves 23 e 30 deste mes cos pasarrúas Elfos de Nadal e Nadal led. O programa na zona de San Pedro arrancará o día 23 e estenderase ata o 5 de xaneiro. O calendario completo pode consultarse na web do Concello.

No plan de actuación destaca o concerto de Nadal, que terá lugar o 24 de decembro na Praza 8 de Marzo, a cargo de Galifunk. Incluirá un repertorio especial para un día especial con temas propios do Nadal. Galifunk ten como finalidade formar parte da cultura musical do país, dando un punto de vista diferente ao estilo de música ao que se soe asociar a súa formación instrumental, apostando sempre polo bo gusto e por sorprender con temas que nunca se esperarían dunha agrupación destas características, ofrecendo un espectáculo moi variado, interpretando temas onde predomina a improvisación, ritmos pegadizos e o virtuosismo.

O día 31 terá lugar o concerto de Fin de Ano. Brassica Rapa ofreceránn un espectáculo moi variado, en formato pasarrúas, que mestura música instrumental e vogal coa multipercusión. O seu repertorio vai de grandes éxitos do pop á música tradicional galega, pasando por temas máis jazz, música actual reivindicativa ou bandas sonoras de películas.