San Martiño Pinario restaura o pavillón e suma novos espazos

A Xunta de Galicia reforzará o seu impulso para a promoción, divulgación e coñecemento do Mosteiro de San Martiño Pinario e facilitará que sume novos espazos museísticos e expositivos. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e o reitor de San Martiño Pinario, Carlos Álvarez, veñen de anunciar o inicio dun dos proxectos incluídos no Plan Director do conxunto monástico que suporá a posta en valor do seu pavillón historicista.

A intención é destinar este espazo -situado nas zonas abertas do interior do Mosteiro- a usos expositivos, museísticos e culturais. “Afianzamos os pasos dados para seguir acreditando o valor sobranceiro deste ben”, expresou o conselleiro. Como indicou, desde hai anos, a Xunta mantén unha “relación estratéxica de intervención e mellora progresiva do Mosteiro de San Martiño Pinario”. “Comezamos elaborando un Plan Director, fixemos a declaración BIC do Mosteiro e preto de 200 bens mobles do seu interior, puxemos en marcha unha programación cultural e agora damos un paso cualitativo na súa posta en valor”, expresou.

Así, a partir deste Plan Director, solicitáronse unha serie de intervencións, asociadas á iniciativa do 1,5 % cultural do Ministerio de Transportes e Axenda Urbana, que van mellorar o recinto. Entre elas, inclúese a presentada onte, para a que a Xunta e Igrexa achegan a contía que non é financiada polo Estado e posibilitar a súa posta en marcha.

Recuperación e adaptación de espazos. O proxecto consistirá na rehabilitación e posta en valor do pavillón historicista, un espazo situado nas zonas abertas do interior do conxunto monacal. Data do funcionamento do Seminario Maior do século XIX e no que se viron realizando nos últimos anos actividades de cantería e manexo dos materiais pétreos e serviu de almacén de pezas.

Recuperarase a tipoloxía construtiva orixinal, liberaranse espazos ocupados polas construcións de ladrillo recentes e as instalacións e servizos dos obradoiros de cantería e carpintería.

Proponse, tamén, a recuperación da estrutura de ferro fundido, a de tesoiras de madeira e a restauración dos muros de pedra que a sosteñen. Dotaranse dun peche transparente e diáfano, construirase unha entreplanta para diferenciar superficies e completarase con instalacións e espazos auxiliares.

DURACIÓN DAS OBRAS. Todas estas obras comezarán nos próximos meses e deberían concluír a principios ou mediados de 2023, precisou Román Rodríguez a un grupo de xornalistas, ao sinalar que o obxectivo é “mellorar o muro perimetral” e “dotar dunha función expositiva e museística” ese mosteiro, que foi noutra época uno dos máis grandes de España.

O complexo monacal, que durante o medievo albergou a monxes benedictinos, foi posteriormente un seminario de formación sacerdotal aínda que, ante a decadente vocación para esa profesión, nas últimas décadas converteuse nun albergue para peregrinos e turistas.

Preguntado polas garantías de que as obras financiadas con capital público non contribúan a que a Igrexa católica se beneficie de axudas a negocios que o sector hostaleiro compostelán considerou tempo atrás como competencia desleal, Rodríguez evitou pronunciarse e limitouse a asegurar que a intervención ten unha “dobre riqueza”.

A este respecto, o conselleiro precisou que as axudas a ese monumento propiedade da Igrexa católica teñen un compoñente “emocional” e “espiritual” para a poboación galega e, á súa vez, ese patrimonio “xera unha forte atracción turística”.