TURISMO. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, é o novo vicepresidente segundo do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade, ademais de presidente da Comisión de Educación, Cultura e Deporte. O Grupo celebrará o seu día en FITUR o 21 de xaneiro coa primeira Asemblea do ano e a presentación dos plans de acción con Turespaña e Paradores. Antes da celebración da Feira Internacional, a Comisión Executiva do GCPHE aprobará os seus orzamentos para 2022.

O alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, asumiu onte a presidencia do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade no transcurso dun acto que tivo lugar no consistorio salmantino e no que participou o alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quen ostentou dita responsabilidade en 2021. Durante a súa intervención, o alcalde de Salamanca mostrouse “moi honrado” por asumir este cargo en nome da cidade e indicou que tanto o “prestixio do Grupo” como o “profundo orgullo que sente Salamanca por ser unha das cidades fundadoras” fanlle consciente da tarefa que ten por diante: “Xa estou remangado para que o 2022 sexa a mellor antesala para o trixésimo aniversario que o Grupo celebrará en 2023”, sinalou. Salamanca sacaralle brillo a esta presidencia”, afirmou García Carbayo, quen engadiu que a cidade conta nesa tarefa con todo o Grupo, que ademais apoiará a Salamanca en 2022 para dar visibilidade a acontecementos tales como o vixésimo aniversario da capitalidade europea de Salamanca e o V Aniversario da Morte de Elio Antonio de Nebrija.

García Carbayo tamén tivo palabras de recoñecemento ao labor do anterior presidente quen, segundo dixo, exerceu unha presidencia “moi frutífera e activa”, mantendo o pulso do Grupo nun momento de “especial incerteza”, no que foi necesario buscar respostas e fórmulas ante a pandemia. ECG