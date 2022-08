Sánchez Bugallo: “O Edificio Fontán é un lugar idóneo para albergar AESIA”

A Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial será unha entidade do Estado de especial relevancia, tanto polos seus cometidos como por ser a primeira deste tipo en Europa, ¿Cre que Santiago podería albergar tan importante sede?

A Comisión Europea pretende constituírse como o referente mundial dunha Intelixencia Artificial que xere confianza, e establecer unha lexislación na que se garanta a seguridade e protección dos dereitos fundamentais. En liña con este obxectivo, contémplase a creación dunha axencia europea que verase axudada por axencias nos Estados membros ou “supervisores nacionais”. É precisamente neste contexto no que xurde a iniciativa do Goberno de España de crear a Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), unha iniciativa pioneira na UE e mesmo no mundo, ata onde eu sei.

Máis que unha opción, entendemos que Santiago de Compostela é a cidade ideal para albergar esta institución. Son moitas as virtudes e vantaxes que conflúen en Compostela. É unha cidade cunha enorme proxección internacional, particularmente en Europa, como destino de centos de camiños que reticulan todo o continente e conflúen aquí. Ten lazos moi íntimos tamén con Latinoamérica e con toda a lusofonía. Unhas comunicacións viarias, por tren e avión, de alta capacidade e calidade. Posúe un ecosistema idóneo para acoller e apoiar unha axencia deste tipo, a través dunha universidade de referencia en todas as áreas do saber que resultan de interese para a axencia, e conta coa capacidade de investigación e computación do CiTIUS e o CESGA, entre outros centros. Ademais, está absolutamente aliñada cos obxectivos de impulso demográfico e socioeconómico que persegue o proceso de descentralización de organismos públicos no que se enmarcará a localización da AESIA.

O primeiro paso consiste en ofrecer desde el Concello os terreos necesarios para o edificio. É posible?

Segundo os orzamentos xerais do Estado 2022, a AESIA debería comezar a súa actividade antes de finalizar este mesmo ano, polo que esta institución necesita un edificio sostible e funcional xa dispoñible, onde poida comezar a súa actividade de forma inmediata.

O edificio Fontán, de recente construción na Cidade da Cultura, e o conxunto da contorna no que se sitúa, podería ser o lugar idóneo para albergar a AESIA, xa que ademais das súas características funcionais, dispón dunhas excelentes conexións coas principais vías de comunicación e está situado nun lugar icónico e con posibilidades de achegar servizos de enorme interese e albergar todo tipo de reunións e eventos, mesmo multitudinarios. Non nos cabe dúbida de que esta localización sería a ideal para unha axencia que terá a responsabilidade de supervisar a Intelixencia Artificial. Propoñer a Cidade da Cultura, ademais, non é unha ocorrencia nin se trata de evitar ceder espazos propios do concello. Ben ao contrario cabe sinalar o feito de que este edificio sexa de uso compartido por todo o sistema universitario galego, e que dependa da Xunta é un valor engadido de especial importancia para Galicia e o será para a propia axencia. Será unha sede de Galicia, situada en Compostela, ao servizo de España e de Europa.

Nun artigo recente deféndese que algúns levan construíndo a súa candidatura dende fai tempo, fíxose algo dende Santiago?

Concello e Universidade de Santiago levamos varios meses traballando para definir os apoios, servizos e recursos de especial valor para apoiar a candidatura da cidade como sede da AESIA e poder dar así a mellor resposta á convocatoria que abrirá o Goberno nas próximas semanas para a elección da sede da Axencia. Estamos seguros de que a Xunta fará o posible tamén para que a nosa comunidade presente a mellor proposta posible.

No Pleno do 27 de xullo aprobouse unha moción de todos os grupos manifestando o seu apoio. Como se vai a materializar?

O posicionamento unánime de todos os grupos políticos é outra evidencia de que estamos preparados e motivados. Estamos convencidos de que esa unanimidade e incluso entusiasmo, continuará para defender ata o final a nosa candidatura e aportarlle tamén todos os recursos que o concello poida activar en beneficio da mesma. O noso obxectivo non é simplemente ofrecernos para acoller a AESIA, senón acompañala dende o principio en todo o que necesite e sexa oportuno.

Que vantaxes ten Santiago con relación a outras metrópoles de Galicia, sobre todo Vigo ou A Coruña?

As vantaxes principais como posible sede da axencia xa as comentei antes. A AESIA debe actuar con independencia orgánica e funcional, con vocación de servizo público, tan pronto como sexa posible e con todos os medios que precisa. Estas condicións ofréceas Santiago de Compostela hoxe. Pero quero tamén facer referencia aos beneficios que achegaría acoller a axencia á cidade e, polo tanto, a Galicia enteira. Somos unha cidade de pequeno tamaño, pero cunha actividade e dinamismo moi superior ao seu censo. Pero sobre todo somos unha cidade de coñecemento. Santiago é a cidade galega coa máis alta densidade de actividade en torno ao coñecemento. A súa universidade conta cunha importante transversalidade, que vai desde a filosofía e a ética, pasando pola economía e o dereito, ata a investigación máis avanzada en IA. É aí onde máis podemos achegar e do que máis nos podemos beneficiar en canto á capacidade de xerar riqueza e emprego e mellorar a calidade de vida. Non só para a cidade, senón para o conxunto de Galicia.

Que representan para vostede os avances que permite a Intelixencia Artificial?

A Intelixencia Artificial utilízase xa en practicamente calquera actividade humana. Non só falamos de automatizar o traballo, senón de mellorar a educación e a saúde, por exemplo. Está presente ademais en case calquera faceta da nosa vida. Gústame moito camiñar e utilizo unha aplicación que monitoriza as miñas camiñadas e que fai uso de Intelixencia Artificial. Tamén sei que o fan moitas das aplicacións do meu móbil. Son exemplos simples, pero creo que nos dan unha idea de ata que punto non só a economía senón tamén as nosas vidas estarán cada vez máis apoiadas nas tecnoloxías intelixentes. Mesmo podo engadir que desde o Concello xa estamos a valorar diferentes iniciativas no ámbito da Intelixencia Artificial para mellorar os servizos ao cidadán e espero que en breve poidan ver a luz.

Cre que a cercanía do Centro de Supercomputación de Galicia decantará a favor de Santiago a concesión da sede?

Sen dúbida o feito de que o CESGA estea na cidade é unha vantaxe máis. A AESIA requirirá computación e telecomunicacións de altas prestacións, e recursos humanos altamente cualificados nestas tecnoloxías e nas súas aplicacións. Aquí os temos. Ademais, trátase dunha entidade mixta, dependente do Estado, a través do CSIC, e da Xunta de Galicia. Outro valor importante.