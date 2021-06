Santalices lembra que o Xacobeo 93 supuxo o rexurdimento do Camiño

“O auxe incontestable que a peregrinación a Compostela e os diferentes Camiños de Santiago viven desde os últimos anos do século XX, co Xacobeo 93 como punto de inflexión, é consecuencia directa da capacidade de autogoberno da Comunidade Autónoma e dunha decisión estratéxica, o acerto da cal se acredita ano tras ano, do entón presidente da Xunta, Manuel Fraga, e dos que o sucederon no exercicio desas responsabilidades, que mantiveron e reforzaron esa aposta, situando a Galicia no centro de todas as miradas, como sucede neste dobre Ano Santo 2021-2022”. Así o manifestou onte o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, na capital galega, no acto de entrega do VIII Premio Internacional Aymeric Picaud 2021 de divulgación xornalística do Camiño de Santiago, outorgado polas asociacións de xornalistas do Camiño Francés ao grupo editorial Le Vieux Crayon, que leva vintecinco anos traballando en proxectos editoriais relacionados co mundo xacobeo.

Santalices recordou que se vén de conmemorar o corenta aniversario da promulgación do vixente Estatuto de Autonomía, e que en decembro próximo o Parlamento de Galicia cumprirá catro décadas de vida, conmemoracións que lle serviron para vincular a autonomía política da Comunidade coa aposta pola promoción das peregrinacións a Santiago.

O presidente do Parlamento de Galicia felicitou ás oito asociacións de xornalistas do Camiño Francés en España (Aragón, Navarra, A Rioxa, Burgos, Palencia, León, Lugo e Santiago de Compostela) que convocan o Premio Aymeric Picaud, e traballan sen desmaio no ámbito da difusión da realidade e os valores asociados á Ruta Xacobea.

Tamén expresou os seus parabéns ao grupo editorial Le Vieux Crayon por este premio, ao tempo que se amosou convencido de que as guías actuais e futuras do Camiño de Santiago han de ter, en boa medida, un compoñente dixital, acorde coas demandas do mercado, tal e como acontece coa web e coa aplicación móbil impulsadas polo grupo galardoado na actual edición do Premio Aymeric Picaud.