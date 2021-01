Santiago amanece cubierta de blanco tras una nueva jornada bajo cero

La capital gallega amaneció ayer cubierta por un manto blanco después de otra noche en que los termómetros marcaron temperaturas bajo cero. A primera hora de la mañana la intensa helada de las últimas horas todavía se notaba en los vehículos aparcados en la calle, que lucían una gruesa capa de color blanco. Una imagen que se repetía en las fincas y parques de la ciudad. No obstante, tal y como indicaron desde el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago (USC), la mínima de la jornada del miércoles, día de Reyes, fue de -0,6º, cuando el día anterior había caído hasta -2,2 grados, la temperatura más fría en más de una década puesto que hay que remontarse hasta el 29 de noviembre de 2010 para encontrar un registro tan bajo: ese día el termómetro marcó -3,2 grados, tal y como recoge el balance histórico del Observatorio de la USC. Su director, José Ángel Docobo, admite que las mínimas de esta semana son especialmente bajas para lo que es habitual en la ciudad.

En este sentido, el informe estadístico del año pasado muestra que en todo el 2020 no se registraron temperaturas bajo cero. “A mínima absoluta de 2020 foi 0º, coincidindo coa xornada do 11 de xaneiro. Noutras cinco ocasións, a mínima do día situouse entre 0º e 1º”, afirma el responsable del Observatorio Astronómico de la Universidade de Santiago.

Asimismo, tal y como sucedió en la jornada del martes, las calles heladas fueron la tónica general durante la mañana de ayer, con el consiguiente peligro para los peatones. De hecho, en las últimas horas se contabilizaron numerosas caídas en distintos puntos de la ciudad debido al hielo que se acumuló en las calles. En este sentido, desde el grupo municipal del BNG subrayan que han recibido “diversas queixas da veciñanza sobre a falta de previsión de Goberno local ante as baixas temperaturas, que están a provocar a formación de placas de xeo en beirarrúas, estradas, pontes e parques de Santiago, sen que se adoptasen medidas”, incidieron desde la formación nacionalista.

Tal es la situación que desde el Bloque solicitan que se ponga en marcha “un plan de seguranza para evitar caídas co xeo e coa xeada que supoñen un perigo para as persoas que transitan polos parques e polas rúas compostelás ante as baixas temperaturas desta época”.

No obstante, a lo largo de esta semana varios agentes de la Policía Local colaboraron en los trabajos de esparcimiento de sal “por diversas rúas da cidade para evitar concentración de xeo nas estradas”, indicaron desde Raxoi. En este sentido, en la jornada del martes finalizaron este servicio a las 01.45 horas.

Las previsiones, tal y como destaca José Ángel Docobo, apuntan que las mínimas bajo cero se mantendrán en la capital gallega al menos hasta este sábado, y ya de cara a la próxima semana los termómetros no bajarán de cuatro grados y las temperaturas máximas oscilarán en torno a las diez grados.