Santiago cita a los mejores expertos en la investigación sobre el cáncer

La próxima semana, Santiago de Compostela será la capital europea de la investigación sobre el cáncer. Desde el martes y hasta el día 19, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) reunirá en Galicia a los mejores expertos nacionales e internacionales para presentar los últimos avances en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

Este congreso internacional, en el que se reunirán más de trescientos científicos de todo el mundo y que tendrá lugar en la Facultad de Medicina de la USC, abordará preguntas candentes sobre cómo se inician y progresan distintos tumores, cómo estos evaden el sistema inmunitario o cómo son capaces de desarrollar mecanismos para resistir a las terapias actuales.

“Esperamos que este congreso aporte luz sobre los últimos avances y nuevos métodos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y, además, que sirva de orientación a los investigadores jóvenes sobre retos y oportunidades en este campo”, señala Luis Paz-Ares, presidente de ASEICA.

Últimos avances en la investigación oncológica. La decimoctava edición de esta prestigiosa cita se centrará en estudios de frontera con grandes cohortes de pacientes y en modelos experimentales altamente sofisticados. Profesionales de distintos países presentarán avances sobre nuevos factores de riesgo, novedosos biomarcadores tumorales y terapias de precisión. Además, también debatirán otros tema como la inteligencia artificial y el machine learning, herramientas que “están facilitando un diagnóstico más temprano y eficiente”.

Entre los ponentes de esta reunión se incluyen expertos mundiales de la talla de Daniel Peeper (Netherlands Cancer Institute), Kurt Schalper (Yale School of Medicine), Ángela Nieto (CSIC-UMH), Bettina Weigelin (University Hospital Tübingen), Joan Seoane (VHIO), Ana Luisa Correia (Champalimaud Foundation), Raúl Rabadán (Columbia University, New York), Thomas F. Gajewski (University of Chicago Medicine), David Posada (Universidad de Vigo), Jacky G. Goetz (Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg), Santiago Ponce (Instituto Gustave Roussy, Villejuif), Noelia Tarazona (INCLIVA) o Anna Christina Obenauf (Research Institute of Molecular Pathology, Vienna), entre otros.

Avances científicos de estos y otros investigadores e investigadoras se presentarán en rueda de prensa y se darán las claves para potenciar la innovación en España. De este modo, se pondrá a Compostela en el mapa como epicentro de los avances médicos en estas terapias, demostrando la importancia que tiene la capital gallega en el ámbito médico y de la investigación sanitaria.

“Se trata de una cita ineludible a nivel internacional para conocer los avances más punteros en investigación sobre el cáncer. Compostela será el epicentro donde se discutirán estos avances tanto a nivel básico como clínico”, concluye el presidente de la entidad organizadora.

Tres actividades científicas. Además del Congreso Internacional, ASEICA organiza también en Santiago de Compostela el I Encuentro ASEICA-Joven y el I Encuentro ASEICA-Med.

El primero de ellos tendrá lugar en la jornada inaugural del martes y contará con la presencia de ochenta científicos y científicas jóvenes llegados de toda España. En la reunión participarán desde estudiantes de doctorado a investigadores principales, los cuales debatirán sobre cómo fomentar la investigación competitiva y de excelencia en el país, así como las perspectivas profesionales que los jóvenes tienen en este campo.

Por su parte, la segunda de las actividades, que se celebrará el viernes y el sábado, será un simposio satélite que reunirá a treinta y cinco investigadores clínicos del panorama nacional.

A mayores, también darán a conocer los ganadores de las distintas categorías de los premios ASEICA, así como los proyectos investigadores, radicados en territorio nacional, que recibirán dotación económica para el próximo año.

En total, esta cita puntera a nivel internacional traerá a Compostela a trescientos cincuenta científicos, que participarán en más de cuarenta ponencias repartidas en seis sesiones, doscientos veinte pósters y a la que se espera que asistan autoridades políticas de la Xunta de Galicia y del Concello.