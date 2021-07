“Santiago é mañá o centro de Galicia, de España e dunha parte de Europa”

Situado no recuncho da esquerda do mapa nacional, Compostela é cada día do ano unha parte vital da vida de Galicia e, mañá, reúne todas as miradas nacionais pola relevancia simbólica e institucional que terá a cidade. Desde o seu despacho do pazo de Raxoi, Xosé Antonio Sánchez Bugallo divisa a crecente chegada de visitantes ao Obradoiro tras uns meses nos que Compostela foi menos ‘estelar’ ca nunca.

Os que levamos anos vivindo desde Compostela o día de Galicia, temos a impresión de que é propio, de que o Día do Apóstolo é un dos máis composteláns do ano. Que posición toma a capital nun día coma ese?

Todo se concentra arredor da cidade. Toda Galicia está mañá arredor de Santiago, que non só é o centro de Galicia senón tamén o centro de España e dunha parte importante de Europa. É un día especial e, ao mesmo tempo, os de Santiago temos tamén unha percepción de que é un día compartido con moitas máis persoas.

Pese a ser un día relevante, este é un 25 de xullo particular. Que diferenzas hai co último 25 de xullo dun Ano Santo?

Ten moi pouco que ver co ano 2010 e menos que ver aínda coas expectativas que tiñamos. É un Ano Santo completamente diferente pero que segue a ser moi importante. Espero que a afluencia de datos que manexamos para 2021 se cumpra para a prolongación de 2022, o que nos dará unha oportunidade que temos que aproveitar extraordinariamente ben. Ademais, é un Xacobeo con moitas cousas boas como a restauración da Catedral, que é unha das mellores cousas que se teñen producido en Santiago desde o Ano Santo pasado.

Se hai un feito que nas últimas semanas deu un xiro completo a como se recordará este día ese é o encontro do Real Padroado, que se celebra mañá. Por que ten tanta relevancia?

O Real Padroado é un órgano que concita o apoio de todas as administracións públicas, tanto a autonómica, como a central e a local en torno á cidade. Converte a Santiago nunha referencia para o conxunto de España e nun proxecto no que participa o conxunto do país. Toda Galicia asume que o proxecto de Santiago é en parte seu. Tradicionalmente, nas reunións apróbase a programación de actividades a desenvolver nos anos seguintes, normalmente nun período dunha década, e articúlase despois a través do Consorcio, que é o órgano executivo do Real Padroado. Hai quen pensa que o Consorcio é independente, non, derívase do Padroado e cumpre aos plans aprobados nel.

Coinciden hoxe na cidade as maiores autoridades do Estado. Que representa iso para o Concello?

Un compromiso forte coa cidade. Temos este fin de semana en Santiago catro ministros, o presidente do Goberno, os reyes, dúas vicepresidentas do goberno... Non sendo en Madrid, isto non pasa en ningunha outra parte. Reflicte o papel especial e carácter simbólico que ten Santiago para o resto de España.

O simbolismo está ben pero neste momento o que máis preocupa son as consecuencias económicas da pandemia. Daranse algúns pasos neste eido?

Por suposto, é un elemento que impulsa a imaxe de Santiago e, ao mesmo tempo, dos acordos do Real Padroado. Agardamos unha guía de acción para os vindeiros doce anos, xa que enlazará tres Anos Santos: o deste bienio 21-22, 2027 e 2032. Será unha proxección a 12 anos que é unha extraordinaria oportunidade de desenvolver aspectos que xa están en marcha pero que recibirán un impulso moi notable. Un apoio que virá sobre todo de todas as administracións.

Pensando nesa Compostela do futuro, hai moitas transformacións xa en marcha ou planificadas, como a do barrio de Conxo ou a da rúa do Hórreo. Cando as veremos listas?

A cidade transfórmase continuamente. Se ti colles fotos de hai 20 anos e de agora pode comprobarse a magnitude da transformación que vén experimentando. De aquí a 2022 continuará esa transformación coa nova estación de viaxeiros do AVE que suporá un cambio cualitativo importante, un impulso para o ensanche; así como a modificación do Hórreo, que será moi significativa.

Que máis podemos agardar a partir de 2022?

Eu espero que se os recursos económicos permitan abordar a transformación do eixo central da cidade, todo o eixo que vén de Basquiños, Porta do Camiño, Virxe da Cerca e Senra; unha transformación necesaria da praza de Galicia... E tamén resulta moi importante a ampliación do tecido económico da cidade. Prodúceme satisfacción ver que a cidade onde se venden máis parcelas de solo industrial é Santiago, na Sionlla. De feito, temos que traballar para producir máis solo industrial porque ao polígono da Sionlla, que parecía eterno, non lle quedan máis de catro anos. E temos que producir solo residencial para facer vivendas protexidas para os mozos porque as precisamos. Hai demanda de vivenda insatisfeita á que temos que darlle unha solución. Estes 12 anos serán decisivos para perfilar o Santiago do século XXI.

Como se imaxina ese Santiago?

Pois espero que ao longo desta década Santiago sexa medioambientalmente máis sostible. Está habendo debates pero temos que facer unha aposta clara na que temos que priorizar o uso peonil da cidade e o transporte público, aínda que tamén é importante a bicicleta, pero creo que os dous maiores eixos de mobilidade serán o peonil -que en Santiago ten un peso enorme- e o transporte público. Temos que reformular o reparto de mercancías na cidade histórica porque está tendo un efecto moi negativo, é unha das liñas nas que estamos traballando e esperamos acollernos aos fondos Next Generation. Temos que mellorar as rutas do Sar e Sarela, e incorporar nesas rutas outros ríos coma o Tambre, Roxos, Aríns... E desde logo a aposta polas novas tecnoloxías porque precisamos que os mozos formados na Universidade de Santiago teñan un futuro laboral dentro de cidade.

Mentres non se culmine esa transformación do tecido económico da cidade, neste momento o sector que ten o maior peso é o do turismo, tanto desde o punto de vista dos visitantes coma dos peregrinos. Tras os peores meses para o sector, como valora os fluxos de chegadas este verán?

É difícil de saber porque a evolución da pandemia nas últimas semanas está sendo moi rápida. Si que é certo que estamos vendo unha recuperación moi rápida do Camiño e tamén do número de visitantes, cifras que esperamos que se consoliden a partir de outubro. Neste sentido será clave o avance da vacinación. De feito, os que veñen a Compostela non buscan un turismo de aventura senón un espazo seguro no que atopen momentos de reflexión, unha boa gastronomía ou poder desfrutar do patrimonio histórico.

Unha preocupación compartida neste momento é a de evitar aglomeracións, por exemplo, no caso dos botellóns. Que mensaxe lle manda aos veciños para que non se vexan este verán imaxes como as que vimos noutros puntos?

Santiago non é das cidades con máis problemas nese sentido, pero está claro que tamén está sufrindo o crecemento da pandemia, especialmente nas tres últimas semanas. Quere dicir isto que hai moitos factores que inflúen, á marxe de, por exemplo, os botellóns. Un deses factores é o da mobilidade, que se multiplicou nestas semanas, e tamén está o feito de que baixamos demasiado a garda nos espazos de confianza. O problema non son tanto os eventos xa que neles todo está medido e hai distancia de seguridade, senón entre os grupos de amigos que pensan que entre eles non pasa nada, e si pasa. A única parte boa é que, polo menos, hai unha menor porcentaxe de infeccións e de ingresos hospitalarios pero a transmisión é a mesma. De feito, si hai máis porcentaxe de persoas asintomáticas, que non son conscientes de que están transmitindo o virus. Ademais de non baixar a garda, a poboación debe acudir aos cribados, desgústame moito o nivel de desasistencia a algúns dos cribados que se fixeron.