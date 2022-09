Santiago hace fuerza para convertirse en la capital de la inteligencia artificial

Comienza la cuenta atrás para la elección de la ciudad que albergará la nueva sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, para la que ya se ha postulado la capital gallega. El Gobierno central dará inicio hoy en el Consejo de Ministros al proceso para seleccionar la urbe española que acogerá este organismo.

Más de 40 instituciones y empresas relacionadas con el desarrollo y aplicación en las tecnologías inteligentes han expresado su apoyo para que Galicia acoja esta sede, en respuesta a un llamamiento formulado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) —organismo de la Xunta—. De esta forma, el Ejecutivo central comienza los primeros trámites para la descentralización de las instituciones nacionales fuera de la capital, ya que se espera que esta sede no se sitúe en Madrid.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, confirmó en su cuenta de Twitter la apertura de este proceso y destacó el trabajo del Gobierno para “impulsar el liderazgo de España a nivel tecnológico”. La creación de esta agencia fue uno de los requisitos del grupo parlamentario MásPaís-Equo para pactar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Como parte del acuerdo se establecía que la agencia estaría creada antes de final de año.

De acuerdo a la enmienda incluida en la ley de presupuestos, esta agencia actuará con independencia respecto a las administraciones, si bien dependerá de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y dará seguimiento a los proyectos públicos relacionados con esta tecnología a nivel nacional y europeo.

La nueva agencia forma parte, a su vez, de una lista de nuevas instituciones cuyo futuro se antoja fuera de Madrid, como la futura Agencia Espacial Española, si bien otras instituciones como el Centro Nacional de Neurotecnología se mantendrán en la capital. En paralelo a esta medida, España encabezará a partir de octubre la creación del primer sandbox para proyectos de inteligencia artificial de Europa, el cual actuará como piloto del nuevo reglamento de IA que desarrolla la Unión Europea.

Santiago ya se ha postulado como firme candidata para acoger este organismo. El alcalde de la capital gallega incide en que “entendemos que Santiago é a cidade ideal para albergar esta institución”. Al respecto, apunta que “son moitas as virtudes e vantaxes que conflúen en Compostela. É unha cidade cunha enorme proxección internacional, particularmente en Europa, como destino de centos de camiños que reticulan todo o continente e conflúen aquí”.

Tiene lazos lazos muy íntimos, continúa, con Latinoamérica “e con toda a lusofonía. Unhas comunicacións viarias, por tren e avión, de alta capacidade e calidade. Posúe un ecosistema idóneo para acoller e apoiar unha axencia deste tipo, a través dunha universidade de referencia en todas as áreas do saber que resultan de interese para a axencia, e conta coa capacidade de investigación e computación do CiTIUS e o CESGA, entre outros centros. Ademais, está absolutamente aliñada cos obxectivos de impulso demográfico e socioeconómico que persegue o proceso de descentralización de organismos públicos no que se enmarcará a localización da AESIA”.

Sobre la ubicación, el primer edil sostiene que “o Edificio Fontán, de recente construción na Cidade da Cultura, e o conxunto da contorna no que se sitúa podería ser o lugar idóneo para albergar a AESIA xa que, ademais das súas características funcionais, dispón dunhas excelentes conexións coas principais vías de comunicación e está situado nun lugar icónico e con posibilidades de achegar servizos de enorme interese e albergar todo tipo de reunións e eventos, mesmo multitudinarios”.

Asegura que esta localización “sería a ideal para unha axencia que terá a responsabilidade de supervisar a Intelixencia Artificial. Propoñer a Cidade da Cultura, ademais, non é unha ocorrencia nin se trata de evitar ceder espazos propios do concello. Ben ao contrario cabe sinalar o feito de que este edificio sexa de uso compartido por todo o sistema universitario galego, e que dependa da Xunta é un valor engadido de especial importancia para Galicia e o será para a propia axencia. Será unha sede de Galicia, situada en Compostela, ao servizo de España e de Europa”.

Sánchez Bugallo sostiene que la AESIA debe actuar “con independencia orgánica e funcional, con vocación de servizo público, tan pronto como sexa posible e con todos os medios que precisa. Así, insiste en que “estas condicións ofréceas Santiago hoxe. Pero quero tamén facer referencia aos beneficios que achegaría acoller a axencia á cidade e, polo tanto, a Galicia enteira. Somos unha cidade de pequeno tamaño, pero cunha actividade e dinamismo moi superior ao seu censo”.

Pero sobre todo, subraya, “somos unha cidade de coñecemento. Santiago é a cidade galega coa máis alta densidade de actividade en torno ao coñecemento. A súa universidade conta cunha importante transversalidade, que vai desde a filosofía e a ética, pasando pola economía e o dereito, ata a investigación máis avanzada en IA. É aí onde máis podemos achegar e do que máis nos podemos beneficiar en canto á capacidade de xerar riqueza e emprego e mellorar a calidade de vida. Non só para a cidade, senón para o conxunto de Galicia”.