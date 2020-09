Santiago lidera un proxecto europeo para mellorar a xestión do turismo nas cidades

Santiago. Medir e entender mellor o comportamento tanto dos visitantes como dos residentes das cidades patrimoniais do Espazo Atlántico para facilitar a súa xestión e lograr un turismo sostible. Este é o principal obxectivo do proyecto Bodah (Big and Open Data for Atlantic Heritage), liderado por Turismo de Santiago y no que participan outras seis entidades de España, Francia, Portugal e Reino Unido. O plan Bodah contempla o deseño de solucións tecnolóxicas que recopilarán datos de diferentes fontes para convertilos en coñecemento práctico. Por agora, o proxecto, que comenzou a finais do 2019, xa conseguiu definir un sistema de indicadores propio que determinará que datos hai que medir e que aplicarase de forma piloto en catro cidades: Santiago e San Sebastián en España, Pau en Francia e Cork en Irlanda. O sistema diseñouse tomando como base o sistema europeo, adaptándoo tanto as características do proyecto e de las cidades nas que está previsto intervir como á situación excepcional xerada polo coronavirus. “O noso reto é afianzar un turismo sostible nas cidades nas que actuamos, beneficioso tanto para o visitante como para os habitantes do destino”, explican os responsables de Bodah.

Para conseguilo é preciso coñecer o seu comportamiento e niso incide o sistema de indicadores que establece os aspectos que é necesario medir e avaliar para alcanzar unha adecuada xestión do turismo. Así, resposta a cinco cuestións fundamentais: que lugares son os máis visitados, cantas persoas reciben, como afecta ese tránsito ao sitio en cuestión, que percepción ten o turista e o residente do destino e, que efectos sociais e económicos se xeran na cidade. O proxecto Bodah, liderado por Turismo de Santiago, desenvólvese dentro do programa Interreg Atlantic Area. redac.