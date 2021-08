“Santiago non é só a Catedral e os Camiños”

Se hai que sinalar a unha persoa como ideadora do que hoxe é o Real Padroado ese é vostede. Que argumentou daquela para facer posible unha fórmula que tanto achegou á cidade como é o Real Padroado?

Foi un empeño para procurar unha fórmula extraordinaria de cooperación que permitira desenvolver o Plan Xeral e o Plan Especial, revitalizar os Camiños, poñer o patrimonio ao día e programar cultura de alto nivel e popular. Baixo a presidencia de honor do xefe do Estado, no Real Padroado están presentes todas as administracións, a Universidade e a Igrexa. O Consorcio presídeo o alcalde. Que outra cidade de España ten un organismo coma este? Naqueles anos iniciais contamos co apoio de Felipe González, Javier Solana, Josep Borrell, Emilio Pérez Touriño e Pilar Navarro, entre outros. En Galicia, por suposto, Manuel Fraga sempre estivo na primeira liña, apoiando e contribuíndo. Agora son novos aliados, e o presidente da Xunta é fundamental.

De que obra se sinte máis satisfeito ao longo do seu goberno?

O Concello e o Consorcio programaban a cidade a quince ou vinte anos vista. O programa Compostela 93-99 e a Cidade Europea da Cultura 2000 compendían as actuacións máis significativas, englobadas nun plan de infraestruturas e equipamentos que supuxo unha transformación urbana que volveu colocar a cidade no mundo.

Como valora os acordos acadados na reunión do Real Padroado?

Teño que ler a proposta estratéxica con calma. Nunha primeira lectura paréceme un documento axeitado á natureza da reunión. Hai reflexións respecto a como manexar os temas transitivos da cidade, a harmonización do pasado, o presente e o futuro, que non comparto plenamente. As reflexións non teñen que ser soamente multidisciplinares, teñen que ser tamén multirreferenciais, e iso fai máis complexas as decisións vinculadas ao planeamento e ás novas realidades.

Que cre que se debería facer para garantir o futuro da presenza de Compostela no mundo?

Santiago non é tan só Catedral, Camiños e capital de Galicia. Se o Padroado non se reunise, Concello e Consorcio non traballarían como fábrica de ideas e cos recursos necesarios. Compostela perdería pálpito, limitada á salvagarda dos símbolos. Así a vía languidecer, con pena, desde había tempo. O Consorcio ten que seguir funcionando con proxectos e consensos.