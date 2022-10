Santiago pon o foco no turismo de alto valor engadido para unha maior rendibilidade

Santiago. Turismo de Santiago participou na Shooting Locations Marketplace, que conta coa asistencia de 50 localizadores internacionais para produccións audiovisuais. O concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, e a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, presentaron no Pazo de Raxoi dúas accións nas que participa a entidade municipal de promoción e xestión turística dirixidas a captar segmentos de turistas de alto valor engadido.

A primeira das actividades presentadas foron as Xornadas do Mercado Corporativo Español, organizada polo Spain Convention Bureau co apoio do Santiago de Compostela Convention Bureau. Por outro lado, segunda foi a Shooting Locations Marketplace, un proxecto de ámbito internacional dirixido a todo o sector audiovisual concebido como unha plataforma comercial para os destinos de rodaxes.

Sindo Guinarte destacou que o obxectivo de Turismo de Santiago é evolucionar o modelo turístico de Compostela cara un modelo sostible, rendible e harmónico coa vida da cidade e engadiu que estas dúas iniciativas, dirixidas a públicos cun gasto medio diario por persoa superior ao turista tradicional, son parte deste obxectivo. ecg