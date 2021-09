Santiago recibirá en las próximas horas al peregrino cien mil

Santiago se prepara para recibir en las próximas horas al peregrino 100.000 de este Año Santo marcado por la pandemia. Así lo confirmó ayer ante los micrófonos de Onda Cero el canónigo delegado de Peregrinaciones, Segundo Pérez, quien comentó que entre hoy y mañana se alcanzará esta cifra, muy lejana de la que se habría superado en circunstancias normales. No obstante, sobrepasar esta barrera es un signo del buen ritmo de recuperación que está experimentando el Camino de Santiago, sobre todo, desde la pasada primavera, cuando se levantaron la mayoría de las restricciones de movilidad y se empezó a percibir un repunte en las cifras.

La creciente presencia de peregrinos en la ciudad del Apóstol también ha desencadenado algunos problemas de aforo tanto en la Catedral como en el Centro Internacional de Acogida de Carretas.

Algunos caminantes manifestaron su malestar al no conseguir sellar la Compostela a su llegada a la meta de la Ruta Jacobea debido a la saturación de la Oficina del Peregrino. A este respecto, Pérez quiso, en primer lugar, disculparse por las molestias, pero también indicó que no está previsto reforzar el personal que presta servicio en el centro. Al menos por el momento. En este contexto, detalló que se distribuyen cada día 1.200 números para poder sellar la Compostela, una cifra insuficiente, sobre todo los fines de semana o días festivos, cuando se están registrando números bastante mayores.

“Somos los que somos, los puestos de atención están llenos y no podemos más, lo sentimos, pero no podemos más”, zanjó el canónigo. El problema lo sufren principalmente aquellos peregrinos que llegan a Santiago y tienen previsto el regreso a sus lugares de origen en la misma jornada. Si no son de los mil doscientos afortunados que se apuran para recoger el número de cita previa tienen muchas posibilidades de quedarse sin el documento que acredita que completaron la peregrinación a la tumba del Apóstol, y que solo la Catedral tiene potestad para expedir.