Santiago refuerza vínculos con Japón al ‘hermanarse’ con otra ruta espiritual

Compostela acaba de reforzar sus vínculos con Japón al hermanarse con otra ruta espiritual. El monje budista Hendo Okamura ha visitado esta semana la capital gallega, donde mantuvo un encuentro con representantes de la Catedral de Santiago con el objetivo de mostrar las características y la historia de la conocida peregrinación japonesa de los 33 Kan-non. Se trata de una ruta de peregrinación que tiene su origen en el siglo VIII, y que recorre un total de 33 templos, dedicados a la divinidad Kan-non, diosa de la misericordia en la espiritualidad budista.

Los fieles que recorren los 33 templos llevan consigo un documento en el que se van estampando 33 sellos, uno por cada templo. Este tipo de peregrinación contiene aspectos que la hacen mantener similitudes con la peregrinación jacobea, de manera que este primer encuentro pretende ser el punto de partida de un futuro acuerdo de colaboración, como el que ya existe desde hace años con el Camino Kumano Kodo, también en el país asiático.

Estos 33 templos se ubican a lo largo de un recorrido de unos mil kilómetros, en la región occidental de la mayor isla de Japón, y atraviesa, entre otras, las prefecturas de Osaka y Kyoto. En palabras de la delegación japonesa, la peregrinación Kan-non “representa muchos encuentros: historia, cultura, naturaleza, interacción con la gente, fiestas... Es el motivo para vivir siempre mirando hacia delante.”

Compostela tiene lazos de unión conJapón desde hace años. Los japoneses siempre han mostrado un gran interés por Galicia y su capital; así como por el Camino deSantiago, para ellos una experiencia muy parecida a las numerosas rutas espirituales que existen en el país oriental, tal y como recordó en su visita a Compostela el emperador Naruhito, entonces príncipe.

Los vínculos que ahora se han establecido con la ruta de los 33 Kan-non se suma a los ya existentes con el Camino Kumano Kodo. Con más de mil años de antigüedad, el Kumano es uno de los caminos de peregrinación más conocidos de todo Japón. Lugar sagrado desde tiempos inmemoriales, Kumano es una remota región montañosa situada al sur de Kioto y Osaka en la península de Kii, caracterizada por un impresionante entorno natural. Grandes árboles, impresionantes cascadas y una densa vegetación convirtieron a esta región en morada de los dioses. En los textos más antiguos de la historia japonesa, Kumano aparece como la Tierra mítica de los Yomi, los muertos. Se creía que los espíritus ancestrales ascendían por las impenetrables montañas que se extienden hasta el mar. La llegada del budismo en el siglo VI supuso una fusión de creencias y ritos, dando lugar a una matriz espiritual rica y compleja, un paraíso terrenal de la purificación, la sanación y la salvación.

Es en este contexto donde nace el camino Kumano que, en realidad, es una extensa red de caminos diferentes que conectan los tres grandes santuarios de Kumano o Kumano Sanzan: el santuario Hongu Taisha de Hongu, el santuario Hayatama Taisha de Shingu y el santuario Nachi Taisha de Nachi.

CÁTEDRA. Por otro lado, el Jurado del V Premio de Investigación sobre el Camino de Santiago y de las Peregrinaciones – 2022, que otorga la Cátedra del Camino de Santiago de la USC, compuesto por Miguel Taín Guzmán, catedrático de Historia del Arte de la USC y director de la citada Cátedra; María José Azevedo Santos, catedrática de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago y co-directora de la citada Cátedra; así como Daniel C. Lorenzo Santos, director de la Fundación Catedral de Santiago y co-director de la citada Cátedra, acordaron otorgar el Premio de Investigación sobre o Camiño de Santiago e das Peregrinacións, edición 2022, ex aequo a Patxi Pérez Ramallo por su tesis doctoral Pilgrimage to Santiago de Compostela. Osteological and Biomolecular Analysis of Medieval Individuals, dirigida por el profesor Francisco Etxeberria Gabilondo, defendida en la Universidad del País Vasco el 5 de febrero de 2021 y calificada con el grado de Disctinction, y a Victoriano Nodar Fernández por su libro El Bestiario de la Catedral de Santiago de Compostela: Espacio, Función y Audiencia (Santiago de Compostela: Andavira y Consorcio, 2021.

La tesis doctoral de Pérez Ramallo y proyecto de investigación ha tenido como objetivo la investigación del origen y evolución del Camino de Santiago en la Edad Media (siglos IX-XV d.C.). Por medio de técnicas como la osteología (el estudio de los huesos), los isótopos estables (elementos que nos proporcionan información sobre la dieta y el origen de los individuos), el carbono 14, e incluso el ADN; un equipo interdisciplinar e internacional coordinado por el doctor Patxi Pérez Ramallo, han logrado desentrañar una parte de los misterios que todavía envuelven a los peregrinos y las sociedades.

El libro de Nodar Fernández es un estudio de los capiteles del interior de la Catedral románica de Santiago que se centra en aquellos que tienen una figuración animalística, es decir, que tienen como tema fundamental el bestiario medieval.