Santiago segue a ser un dos destinos con máis demanda, según Raxoi

cidades patrimonio. O concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, participou onte, vía telemática, na Comisión de Turismo do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España. No encontro presentaronse os resultados do terceiro observatorio turístico do GCPHE, no que se constata, sinalou Guinarte que Compostela “segue a ser un dos destinos máis demandados”. Segundo os datos presentados no encontro, o aeroporto Rosalía de Castro é o terceiro que mellor comportamento presenta a nivel estatal. O descenso no número de pasaxeiros foi dun 66,3 por cento. A media de Aena situase no 79,9%. Dos 16 primeiros aeroportos de España, só Tenerife Norte (-46,3%) e Menorca (-65,7%), baixaron menos ca Santiago, como recordou Guinarte durante a reunión telemática que se celebrou onte. Na reunión da Comisión de Turismo do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España tamén se abordaron as campañas de promoción; os proxectos de cara o futuro, sobre todo os vinculados as liñas de subvención da Unión Europea; e a incorporación do grupo e de cada unha das cidades á rede de destinos turísticos intelixentes, no que xa está traballando a cidade de Santiago. ECG