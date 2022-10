Sar contará cun espazo de ocio e lecer no que as novas xeracións daranse cita coas de maior idade

O ‘Proxecto básico e de execución dun espazo interxeracional na zona de Sar’ foi presentado polo alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, á veciñanza de Sar, nunha xuntanza o pasado 20 de outubro, na que os asistentes puideron realizar distintas aportacións co obxecto de melloralo. O rexedor estivo acompañado polos concelleiros de Urbanismo, Mercedes Rosón; de Medio Ambiente, Parques e Xardíns, Mila Castro; de Mobilidade, Gonzalo Muíños; de Barrios e Obras, Javier Fernández; de Deportes, Esther Pedrosa e de Educación e Mocidade, Rubén Prol.

O proxecto, adxudicado por 128.267,49 euros, afectará á parcela de forma rectangular que corresponde ao número 29 da Rúa Cruceiro de Sar, de 1.191 metros cadrados. Está situada entre dúas edificacións; a carón dunha delas sitúase un paso peonil que une esta rúa co Camiño (ruta da prata), a outra vía que a delimita. Conta con arboreda nos muros de contención que a separan do Camiño e da vía peonil; e dispón de conexión ao saneamento, electricidade, e abastecemento.

Mila Castro explicou que se trata dun espazo que buscaque “os máis cativos e as persoas de máis idade poidan compartir experiencias e xogos” xerando unha interacción social interxeracional. O obxectivo, como explicou a concelleira de Medio Ambiente, é crear un espazo intexeracional xerando unha zona de xogos e outra de estar con árboreda; que se integra á súa vez nunha contorna natural onde predominan as hortas detrás das edificacións e destaca a presenza, no seu lado Noreste, do bosque de Galicia. Un espazo deseñado coa finalidade de que as persoas das xeracións máis novas e as de máis idade compartan coñecementos e experiencias en aras dun beneficio mutuo. Explicou que é un xeito de reforzar a súa dimensión social ao estar pensado para potenciar a empatía e comprensión entre xeracións, así como a transferencia de valores.

ACTUACIÓNS. No proxecto contémplanse diversas intervencións como a creación de espazos de xogos e zonas axardinadas. Neste senso, pensouse na creación de espazos circulares dotados con diversos xogos e tobogáns -separados por uns pequenos muros que se poden utilizar como asentos-, así como a creación dun noiro no fondo da parcela e xerar nese espazo unha zona de xogo axardinada con árbores e a dotación dun amplo espazo con árbores, pavimentado en terra no que se poidan desenvolver todo tipo de actividades e xogos tradicionais (petanca, trompos, chave, etc).

Contemplouse tamén dotar de bancos de madeira este espazo praza-alameda con pequenas mesas coa superficie en granito nas que irán gravados distintos taboleiros de xogos, reproducindo algúns dos localizados no casco histórico, e unha estrutura de emparrado que cubra a zona de bancos e mesas, para xerar un espazo de sombra máis recollido. Outra actuación sería a creación dun parterre perimetral confinado cun borde de granito na mesma, de xeito que se crea un espazo axardinado con arbustos que amortigua e mellora a seguridade nos bordes.

Contemplouse tamén unha iluminación adecuada para este espazo interxeracional con luminarias dispostas en perímetro, cun nivel de luz apropiado para evitar a contaminación lumínica e unha fonte de auga potable, situada na zona intermedia, próxima á área dos bancos e unha rede de rego con tres puntos de acometida. Por útlimo, contemplouse a restauración e pintado da varanda existente e a limpieza dos muros de mampostería que delimitan o recinto.