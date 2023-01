Sar vibrará co ritmo da Marbella polas Festas na Honra de San Blas

Santiago. A comisión de festas a cargo das Festas na Honra de San Blas, que terán lugar no barrio de Sar coma cada ano, anunciou a programación destas celebracións no 2023. Comezarán o vindeiro venres 3 de febreiro, con diversas misas (cada hora comezará unha) dende as 08.00 horas da mañá, e ata as 12.00 horas. Media hora máis tarde a Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá un concerto, procedendo posteriormente coa clásica sesión vermú, que estará amenizada polo Dúo Explosión. Xa pola tarde, ás 19.00 e 20.00 horas haberá outras dúas misas, seguidas da actuación do Orfeón Tradicional da Colexiata de Sar. E finalmente, entrada a noite, o Dúo Explosión volverá a poñer a música acompañado da gran atracción desta edición das festas: a recoñecida orquestra Marbella.

O sábado, segundo e último día das festas, comezarase cunha nova sesión vermú a partir das 12.00 horas, esta vez, a cargo da Agrupación Folclórica Colexiata de Sar e Dúo Dilema. Á noite, rematando coas celebracións, actuarán a orquestra Unión y Fuerza e a disco móvil CDC. Colaboran nestas festas (nas que haberá carpa) o Concello de Santiago, a Xunta e a Deputación de A Coruña. ecg