Sarela achega recursos ás persoas con DCA a través dunha nova web

Santiago. Sarela abre un espazo web para familias con DCA socias onde as persoas coidadoras podarán desfrutar de recursos e ferramentas para o seu día a día, relacionarse e compartir tempo, coñecementos e experiencias. A creación deste espazo web é un recurso novo que será un punto de encontro permanente para as persoas socias de Sarela que desenvolven o rol de coidadoras como a lareira o era tradicionalmente na vida das casas. O obxectivo é crear un recurso a distancia onde se sintan seguras e acompañadas no proceso que están a vivir como persoas coidadoras e enfocado no autocoidado e na formación.

O DCA ten un enorme impacto na persoa con DCA pero tamén en toda a familia, fundamentalmente na persoa que asume o rol de coidadora principal, véndose repercutida a calidade de vida. Polo tanto, a información e o apoio ás familias cunha persoa con dano cerebral adquirido son fundamentais ao ter que afrontar unha nova realidade que chega de forma brusca e inesperada. É por iso que Sarela presta unha atención específica á familia ofrecendo información, formación e atención psicolóxica. d.s.