Sarela reclama medidas que garantan a accesibilidade cognitiva

Santiago. A conmemoración do Día do Dano Cerebral iniciouse co recibimento no Monte do Gozo a un grupo de persoas con dano cerebral que desde o día 19 percorreron o Camiño de Santiago por parte doutras persoas con DCA, socios, profesionais de Sarela e respresentantes públicos. Seguidamente completaron os últimos quilómetros do Camiño nos que se foron sumando máis persoas, en diferentes puntos dependendo das súas capacidades, ata chegar á Praza do Obradoiro. Diante da Casa do Concello leuse o manifesto de todo o movemento asociativo de España e que este ano centrouse en reclamar plans estratéxicos para a accesibilidade cognitiva en contornas sanitarias, xurídicas, educativas e sociais.

As reivindicacións centráronse nos problemas de accesibilidade cognitiva. As secuelas do DCA son variadas e afectan de forma diferente a cada persoa. As secuelas cognitivas (problemas de memoria, atención, planificación, toma de decisións, alteracións da linguaxe, desorientación espacial e temporal, etc.) supoñen un problema de primeira magnitude no día a día das persoas que as sofren e unha barreira para o acceso a servizos (sanitarios, educativos, sociais...), información, espazos públicos etc.

A lectura do manifesto, co título Polo cumprimento dos dereitos e por unha necesaria accesibilidade, Mañá pódelo necesitar ti, foi realizada por catro persoas e familiares con dano cerebral. A presentación do mesmo e benvida ás persoas participantes correo a cargo de José Balboa, presidente de Sarela. Eugenio, familiar, iniciou a lectura do manifesto lembrando que para as persoas con DCA “actividades que antes facías sen ningún problema, como usar o transporte público, renovar o pasaporte ou facer unha transferencia bancaria, agora supóñenche un enorme esforzo físico e cognitivo”.

Patricia Fernández, que ten dano cerebral, puxo voz ao seguinte fragmento: “A cognición é o que nos permite comprender o mundo que nos rodea: entender a sinalización das rúas ou dos edificios públicos, por exemplo. Grazas á cognición aprendemos, reflexionamos e tomamos decisións. Con todo, unha das secuelas máis frecuentes son as alteracións cognitivas”, manifestaron. ECG