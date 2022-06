Se aplaza a julio la aprobación en el Pleno de la operación Peleteiro

Pese a encontrar la voluntad positiva de las asociaciones comerciales y sociales de la zona, el nuevo proyecto de la Operación Peleteiro sigue sin contentar a buena parte de los vecinos afectados por este cambio urbanístico. A la reclamación que comenzó la comunidad del número 20 de la calle de la Rosa, se han sumado ahora otros nueve bloques, situados en la citada vía, en República Argentina y San Pedro de Mezonzo, todos ellos con la premisa de que se amplíen más los espacios y las aperturas de la obra.

En este sentido, han presentado una propuesta de 30x30 metros, caracterizada por un gran hueco de treinta metros de ancho hacia ambos lados de la plaza central, así como se mantengan las distancias actuales en los patios interiores que hay por detrás del antiguo colegio.

Estos residentes muestran su preocupación por el futuro de este plan de dinamización del corazón de Compostela, a la vez que piden que se mantengan las que para ellos son “exigencias mínimas” con todas las comunidades de propietarios a los que les afectará, en mayor o menor medida, esta edificación.

Para ello, solicitan que los técnicos municipales realicen un nuevo estudio , teniendo en cuenta sus peticiones, a la vez que piden una reunión con la concejal de Urbanismo, Mercedes Rosón, para expresarle su malestar y sus reclamaciones por los cambios en la parcela, así como estar presentes en el Pleno en el que se debatirá este esperado proyecto.

“Pedimos que a urbanización prevista non supoña quitarlle o sol as veciñas e veciños que residimos aquí dende hai máis de 50 anos para darllo aos futuros pisos que se construirán. É de xustiza que a futura urbanización manteña as distancias existentes na actualidade (...) e que as alturas da futura edificación non superen as actuais”, exponen en el comunicado firmado por los responsables de cada piso.

De este modo, proponen alternativas posibles para solucionar, desde su punto de vista, los inconvenientes generados en estos bloques, respetando especialmente la luz, las vistas y los espacios libres que se presentan ahora, tanto para las fachadas delanteras como para las traseras.

Asimismo, abren la vía a que más comunidades se puedan unir a su postura, puesto que consideran que no son los únicos a los que les perjudica las medidas proyectadas.