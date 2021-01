“Se non morremos de COVID, morreremos de fame”

Cadaleito no ombreiro e a coroa de flores nas mans coa lenda Hostalaría somos todos, un dos sectores claves para a economía galega marchou de novo polas rúas de Compostela para denunciar a situación que vive no seu día a día. Sen poder traballar a pleno rendemento desde marzo do ano pasado, son poucos os que non teñen no caixón algunha factura á que non conseguiron facer fronte. Mentres, mes a mes, teñen gastos fixos do local coa dúbida de canto poderán aguantar así.

“Somos o sector máis criminalizado e obrígasenos a pechar inxustamente. Seguimos pagando todo tipo de impostos, necesitamos que nos axuden con indemnizacións e condonación de tributos”, explicaba o presidente dos hostaleiros de Pontevedra, Poio e Marín, Víctor Pampín. El foi un dos que peregrinou desde Pontevedra ata Santiago, onde se uniron hostaleiros de Compostela e doutros puntos da xeografía galega. Para facernos unha idea do crítica que é a situación, Pampín explicou que moitos hostaleiros están en risco grave de peche.

O problema agora pasa por acadar o acordo das administracións para pactar un paquete de axudas que satisfaga as necesidades do sector. “É difícil que se poñan de acordo entre administracións cando cada unha é dun partido”, especificaba Pampín. Na mesma liña, Carlos Justo, representante do sector en Vilagarcía, concretaba que hai moitos compañeiros que non chegarán a febreiro sen ter que pechar definitivamente os seus establecementos. “Sabemos que non podemos estar ao 100 % pero si podemos traballar. A situación en Vilagarcía é critica. Os que mandan tiñan que estar sentados detrás dunha barra para ver como é a nosa situación”. Consciente de que non poden traballar ao 100 %, pide que lles deixen abrir cumprindo as normas de seguridade, como estaban a facer.

Na práctica, a realidade trasládase á cantidade de bares e restaurantes que permanecen pechados sen que lles compense abrir só para a recollida no local ou os envío a domicilios. É o caso do Café Bar La Marina, en Lalín, no que traballa Diana Nogueira. “Só para levar non cubrimos nin gastos. Toca axustar moito o cinturón e confiar en que a cousa se solucione. As perdas chegan ao 70 %”, explica. Coma ela, Segio Rodríguez non acode estes días ao seu posto no restaurante La Bathía, en Moaña. Relata a situación como un afogo constante, “sen axudas nin para aluguer nin seguros sociais. Agora mesmo hai catro empregados no ERTE e o resto na casa tirando de aforros, é dicir, hipotecándote de por vida por algo que non sabes se vai seguir adiante”. Seguridade social, alugueres, autónomos... son só algúns dos gastos aos que hai que seguir facendo fronte pese aos peches a consecuencia das restricións pola pandemia.

A Rodrigo Bouzas, do Bodegón J.I. de Marín bastáronlle tres palabras para definir o momento que vive: “Unha ruína total”. Con perdas do 70 %, reitera á gran cantidade de xente que arrastra a hostalaría. “Movemos moitos sectores”, expresaba. Detrás de Rodrigo, as furgonetas e os coches de repartidores e distribuidores cerraban a marcha. Eles, igualmente afectados, acompañaron aos propietarios e traballadores dos bares e restaurantes, igual que o fixeron os taxistas ou os comerciantes que, en solidariedade, pecharon as súas tendas onte pola mañá.