Se premia la investigación sobre la docencia, poco reconocida y valorada

Una profesora joven, que conoce muy bien la universidad por dentro, participa en foros, tiene mucho camino por delante y prefiere permanecer en el anonimato, aceptó la invitación de este periódico para opinar sobre asuntos de especial relevancia, relacionados con la USC poco antes de que se abra un nuevo curso.

Tras analizar la información publicada ayer por EL CORREO dice: “Considero que no debo valorar los resultados de una encuesta que no conozco, opiniones de alumnos que probablemente no son significativas. ¿Cuál es la muestra en la que se basa ese resultado?. La USC tiene más de 23.800 alumnos, 1.840 más procedentes de programas de intercambio y movilidad, imparte más de 60 grados oficiales, 68 másters, 55 programas de doctorado en 41 centros docentes y dos campus universitarios, 28 institutos y centros de investigación, 299 grupos de investigación y más de 220 proyectos de I+D conseguidos en convocatorias competitivas a nivel nacional e internacional en el último curso”.

“Alguna información anterior –añade– se refiere a la falta de conocimiento e interés de los profesores a la hora de impartir sus clases, la “falta de motivación” o incluso que los profesores no contestan o tardan mucho en contestar a los correos electrónicos..., es posible que esto suceda en algunas materias, con algunas personas que no son profesionales a la hora de impartir docencia, como sucede en otras profesiones, pero me atrevo a decir que son una minoría”.

Continúa señalando que “de manera recurrente el profesorado universitario es sometido a procesos de evaluación externos de su actividad docente e investigadora por la ANECA y/ o la ACSUG. Si la actividad que desarrolla no es acorde con los estándares establecidos, debe reaccionar si quiere seguir formando parte de las actividades de docencia e investigación, en caso contrario, se queda fuera de la carrera, con importantes perjuicios para su futuro. Dicho lo cual, el sistema premia sobremanera la investigación en detrimento de la docencia, que está poco reconocida y es menos valorada, lo que puede llevar a que muchos docentes se centren en la investigación”.

En todo caso, apostilla, “apenas unos días después de que se haya publicado el ranquin de Shanghai 2022 y la USC aparezca entre las 500 mejores universidades del mundo, entre las primeras de España y la primera del SUG, debemos pensar que comparte una característica común a las mejores instituciones de enseñanza superior, que es madura y que busca la excelencia a través de una estrategia de liderazgo y calidad a lo largo del tiempo”.

Recuerda que “los últimos años han sido especialmente difíciles tras la crisis de 2008, una tasa de reposición cero durante algo más de un lustro y una plantilla enormemente envejecida para la que no se ha previsto, con tiempo, la renovación necesaria, que en algunos casos genera problemas no solo de sobrecarga de docencia sino incluso de cobertura de la propia docencia”. Y denuncia que “en muchas ocasiones los profesores se enfrentan a cursos en los que deben impartir no solo sus materias sino también la de compañeros enfermos, fallecidos o que se jubilan, sin que haya posibilidad de cubrir esas vacantes hasta meses o incluso años después. La precariedad afecta sobremanera al cuerpo de profesores universitarios, a algunas disciplinas y eso puede trasladarse a una falta de calidad puntual en la docencia. Ahora bien, es injusto generalizar”.

“La vida universitaria, al igual que la sociedad en su conjunto –continúa– ha vivido una transformación muy rápida a la que ha debido adaptarse y, probablemente, no todo se haya hecho bien ni todo el mundo lo haya sabido hacer. Sin embargo, mi experiencia es muy positiva. Mis clases se llenan con el 95% del alumnado matriculado –y alguna persona más matriculada en otro grado que pide asistir para reforzar algunos conocimientos– porque las materias que imparto requieren mucho esfuerzo de estudio, comprensión y actualización continua”.

“Si los alumnos no acuden a clase, pierden el hilo y la posibilidad de avanzar; aquellos que tienen interés procuran asistir, participar y preguntar todo aquello que consideran oportuno y el profesorado está siempre a su disposición para dar respuesta a sus inquietudes y preguntas. Supongo que ven utilidad y de ahí los elevados porcentajes de asistencia. En mi día a día busco formas y fórmulas para incitar al aprendizaje, tratando de relacionar las materias que imparto con la vida cotidiana, con las cuestiones de actualidad y siempre haciendo que los alumnos aprendan a pensar y aprendan a aprender. El saber pedagógico está inmerso en una relación intrínseca entre la enseñanza y el aprendizaje que la persona que enseña debe saber combinar entre el binomio del saber y la transmisión pedagógica. ¿Actúan igual todos los profesores?, seguro que no. ¿Son igual de necesarias e importantes todas las materias?, probablemente no. ¿Algunas clases son aburridas?, con toda seguridad. Pero ¿cómo son los receptores?”, se pregunta.

“Un buen aprendizaje –continúa– requiere de un buen emisor pero también que las personas receptoras estén interesadas. A la universidad se llega como alumnado en un momento que, se supone, es de madurez personal, para acceder a un universo de conocimientos, ideas, discusiones, lecturas, tareas, investigaciones, etc. que conforman el aprendizaje y la formación académica”. “En los últimos tiempos, cada vez más, los alumnos acceden a la universidad con la idea de que es la prolongación del bachillerato, sin haber alcanzado la madurez personal requerida ni saber muy bien a qué se enfrentan, no siempre dispuestos a poner esfuerzo de su parte sino que esperan que el profesorado elabore y confeccione sus apuntes para poder después chapar y aprobar el examen. Lo de menos muchas veces les parece el aprendizaje, la discusión, las distintas visiones... que configuran la riqueza que aporta la universidad. De ahí que una parte del alumnado acabe insatisfecho o frustrado”, concluye .

REDES. “A ello hay que añadir”, asegura, “que el proceso de cambio cultural, de la concepción del esfuerzo personal, de la inmediatez con la que funcionan sus estándares mentales, el efecto perverso de las redes sociales, entre otros factores, hagan que los alumnos hayan perdido el respeto por el cumplimiento de las reglas e, incluso, muchas veces el respeto en general. No respetan horarios, turnos, no respetan plazos, el profesorado recibe correos electrónicos a altas horas de la madrugada con la pretensión de que estén respondidos a primera hora de la mañana siguiente, etc”.

Reitera que “hay una cierta confusión de papeles, de estándares e, incluso, de respeto que en ocasiones se ha perdido y en otras no se ha llegado a tener. Es importante incidir en los valores, en los derechos, pero también en los deberes que tanto profesores como alumnos tenemos. Y, desde luego, ante incumplimientos por parte del profesorado, deben activarse los mecanismos oportunos para denunciarlos, del mismo modo que lo puede hacer un profesor cuando sucede lo mismo por parte de los alumnos”.

En definitiva, remata, “en un colectivo de miles de personas, seguro que hay materias, disciplinas o estudios que no se han adaptado a las necesidades de los alumnos del S.XXI, lo que es criticable y la USC debe poner todos los medios para tratar de corregirlo. Dicho lo cual, la mayor parte del profesorado cumple, con creces, con sus obligaciones docentes, además de investigadoras y las cada vez más abrumantes tareas burocráticas. Los que no lo hacen se descuelgan de la carrera académica, con grandes costes profesionales. No se debe bajar la guardia, el sistema universitario público debe ser y estar siempre a la vanguardia, pues es el garante del ascensor social y responsable del cambio que se ha producido en España (y en Galicia) en los últimos cuarenta años.