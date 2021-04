Sección dedicada ás linguas na MICE grazas ao Cineclube, con filmes como ‘O teito da balea’

Santiago. O Cineclube de Compostela volve encargarse da sección Trazas na XVI Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego, que comezou onte. A programación do Cineclube trasládase esta semana ás sesións desta sección do festival, este ano dedicada ás linguas. Hoxe ás 18.00 horas, o Teatro Principal proxectará Diario inacabado. Este filme mostra a realidade do exilio canadense da chilena Marilú Mallet, e introdúcenos no bilingüismo forzoso e no silenciamento da voz das mulleres.

Mañá ás 17.30 h en Numax poderase ver a holandesa No teito da balea: nela Raoul Ruiz constrúe unha sátira do imperialismo cultural, a antropoloxía e a lingüística, achegándose desde a fábula a conceptos como a alienación, o etnocentrismo ou a apropiación cultural. Este venres 9 ás 18.00 h será o turno da alemá Poto e Cabengo, no Teatro Principal, que conta a historia da fala inventada de dúas xemelgas, a cal dará pé a unha investigación sobre a integración forzosa nos usos correctos do idioma e o poder da comunicación. Xa o sábado o programa volve a Numax ás 17. 30 h coa película francesa A lingua da vergoña. Achegaranos desde á loita pola supervivencia do bretón.

Segundo o Cineclube, o uso dunha ou doutra maneira de falar está fortemente ligado á identidade dunha comunidade, non importa o seu tamaño: “Polo que as nosas escollas lingüísticas nunca son fortuítas, senón que dependen de relacións de poder que pretenden impor modelos lingüísticos de prestixio ou condenan á marxinación a quen só pode ou quere expresarse doutro xeito. E, con todo, a resistencia lingüística persiste”. Con respecto ao resto da programación da MICE, hoxe ás 20.00 h proxectarase no Principal de balde Entre pastores e lobos. Un filme galego, dirixido por Manuel Pedroso, que se introduce nun tema moi actual como é a poboación de lobos. ECG