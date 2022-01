Secunda o paro indefinido de otorrinolaringoloxía na primeira xornada a metade do persoal fixo do CHUS

sanidade. A metade do persoal fixo do servizo de otorrinolaringoloxía (ORL) do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), segundo datos da Federación de Sanidade de Comisións Obreiras (CCOO), secundou onte a primeira xornada de folga indefinida convocada, precisamente, por este mesmo ente.

En base a información facilitada polos organizadores, o paro obrigou a suspender 64 consultas e a cancelar tres quirófanos na Área Sanitaria de Santiago e Barbanza.

Entre as esixencias dos facultativos especialistas, solicitan o cesamento do xefe de servizo, ao que acusan do conflito laboral que motivou varias xornadas de folga durante o pasado mes de decembro, así como este parada indefinida. Quéixanse dun trato ao persoal con menosprezos e faltas de respecto, ademais de exercer de maneira autoritaria a súa responsabilidade. A “insostible situación”, sinala o sindicato, tamén ven derivada da mala organización do servizo que acaban padecendo tanto traballadoras e traballadores como doentes.

Cadrando co comezo da folga indefinida, o conflito laboral chegou ao Parlamento de Galicia da man dos dous grupos da oposición, quen formularon cuestións ao respecto no pleno da Cámara autonómica.

“A ineficiente organización do servizo, os problemas de trato entre profesionais, as decisións desiguais sobre carga asistencial ou cirúrxica e o clima laboral en xeral contribúe pouco ás mellores condicións para os pacientes, polo que a situación necesita ser resolta”, sinalou a deputada socialista Noa Díaz.

Do mesmo xeito, xunto ao voceiro de Sanidade, Julio Torrado, instou ao goberno galego que faga unha valoración da situación, informe sobre as conclusións do informe da Comisión de Mediación e Análise e explique que decisións prevé tomar para arranxar os problemas xurdidos no servizo. ecg