Segredos e posible ampliación da ‘Biblia’ musical de Compostela

Cando o libro de Alfonso Espiño sobre a música moderna de Compostela saíu á venda uns meses atrás, o éxito foi tal que se esgotaron todos os exemplares en só 24 horas. Onte estaba todo preparado para a presentación de Compostela. Música moderna en Santiago (1954-1978) ante o alumnado do IES Rosalía de Castro, no auditorio do instituto, na que ía ser a primeira das moitas presentacións que quedan por diante. Finalmente, o acto foi adiado para unha data posterior.

Tal e como explica o autor, o obxectivo é iniciar unha xira por diferentes zonas de Galicia e por distintos festivais. O proxecto de Espiño naceu dunha tese doutoral que realizou para a USC, e para a que traballou durante unha década. Grazas a ela, moitos composteláns poden agora recordar a grupos como Los Chelines, Los Danubio, Los Potes ou Blue Sky. Publicado co Consorcio de Santiago, en catrocentas páxinas cóntanos como xurdiu a era do pop na cidade e, nelas, agóchanse aínda moitas historias pendentes de ser contadas.

Espiño recoñece que na súa cabeza ronda desde o comezo realizar unha continuación histórica da narración da historia musical, de finais da década dos setenta en adiante. Pero tampouco descarta realizar traballos monográficos centrados nalgunha personaxe ou en algún aspecto polémico. “Hai persoas que merecen unha publicación aparte pero non podo revelar quen”, explica. O que si conta é que lle gustaría investigar máis sobre os primeiros conxuntos modernos, nos anos 20, os cales se converteron nas primeiras orquestras non relixiosas. “É un bo caldo de cultivo para a investigación, fenómenos como a orquestra do Teatro Principal, de Ángel Brage”, afirma. “Tamén é interesante a Compostela jazz”, indica. E unha incógnita na que lle gustaría indagar é na data de orixe da orquestra Compostela. “Celebrou o centenario hai dous anos pero hai dúbidas con respecto a esa data. Hai material para investigar e comprobar realmente que hai de certo....”, incide o autor.

O certo é que se alguén pode seguir indagando nos orixes da música moderna na cidade ese é el. Continúa en contacto con todos os protagonistas, cos que fala con frecuencia, os cales lle trasladaron a súa felicitación e agradecemento polo libro, que se pode adquirir en Couceiro, Gallaecia, Follas Novas, Numax, A Reixa... Ademais de investigador, Espiño é músico de profesión polo que ten aos seus favoritos entre as catrocentas páxinas da publicación. Identifícase cos discos en solitario de Bibiano Morón, quen fora líder de Los Thanos, un grupo do que Espiño destaca a súa definición dun novo estilo urbano, “inconformista, personificado en Bibiano”. Tras varios proxectos musicais como, Novo Tempo, Morón gravou en solitario Estamos chegando ó mar, Alcabre e Aluminio. Espiño tamén sente predilección por Los Chelines, Los Sueños ou Linces Pop.

OS PREFERIDOS. E, debido á música que fai agora, escolle un dos grupos que aparecen cara o final do libro, N.H.U. Foi o primeiro grupo musical compostelán de rock que presentou un repertorio propio completo, e sobre o que tamén destaca a utilización do galego. Espiño afirma sobre este grupo que a súa infuencia de correntes vangardistas internacionais levárono a desenvolver un jazz-rock progresivo, con influenzas de blues e psicodelia, inéditos na Galicia dos anos 70. “Teño debilidade por esa etapa de finais dos setenta pola explosión do pop a todos os niveis, a extensión da cultura pop a un modo de vida, no deseño, a carteleira, os rótulos dos comercios, a roupa”, indica Espiño sobre a que considera unha época fascinante.

E, se hai algo que destaca no libro, é a impresionante recompilación fotográfica realizada polo autor grazas ás imaxes cedidas polos grupos ou atopadas nos arquivos dos medios de comunicación. Levoulle moitos anos reunilas todas e, malia que lle custa escoller algunha, sinala pola súa relevancia histórica a imaxe do conxunto Sky tocando, no Paseo de la Habana de Madrid. “Foi no chalé onde naceu Televisión Española, realizando a inauguración da música en TVE. Esa foto é moi especial porque ten un texto manuscrito e máis un selo do fotógrafo que permite comprobar que se trata dun grupo compostelán que inaugurou TVE. As imaxes en vídeo daquela época perdéronse, e aínda non se facían programacións impresas polo que é unha imaxe moi importante. Unha fotografía que axuda a reconstruír a historia”, conclúe Espiño.