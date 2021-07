Seguir a senda das figuras ilustres que fixeron o Camiño

O descubrimento da tumba do Apóstolo foi esencial na consolidación da pregrinaxe a Compostela, que trouxo á cidade a figuras excepcionais: así o recolle a exposición Peregrinos Ilustres e Literatura no Camiño, inaugurada hoxe no Centro Social Aurelio Aguirre, en Conxo. Preto de 40 láminas recollen a historia daqueles personaxes que visitaron Santiago de Compostela ao longo dos séculos e se postraron ante o sepulcro.

Alfonso Freire é o coordinador desta exposición deseñada por Lúdica7, onde tamén se explora a ampla literatura sobre o Camiño, recollendo a historia dos literatos, poetas e xograres que exaltaron a peregrinaxe.

O achado do sepulcro do Apóstolo Santiago está situado nalgún momento impreciso entre os anos 820 e 830, durante o reinado de Afonso II. Foi un ermitán de Solovio (na fraga de Libredón) quen descubríu o lugar onde se atopaba un sepulcro de pedra primitivo con tres corpos, posteriormente identificados como o Apóstolo Santiago e Teodoro e Atanasio, os seus discípulos.

Sería Afonso II, o primeiro gran valedor, quen tras visitar o lugar ordena edificar unha modesta capela no lugar. Esta convertiriase nun importante foco de peregrinación. Nese mesmo núcleo primitivo ordenou Alfonso III a construción dunha igrexa máis ampla de estilo prerrománico, no ano 899. É o xerme da que será a Catedral de Santiago de Compostela.

No século X comezou a desenvolverse o Camiño Francés e sería a mediados de século cando chegou o bispo de Le Puy, Gotescalco, un dos primeiros peregrinos ilustres. Tamén san Francisco de Asís peregrinou a tumba do Apóstolo en 1214, dando comezo a un dos períodos máis fértiles que coñeceu o Camiño de Santiago.

A exposición Peregrinos Ilustres e Literatura no Camiño conta con 38 láminas de pequeno tamaño, elaboradas en cartón de aniñadoiro de abella, que estarán a disposición do público durante todo o mes de xullo. Ademais, o acceso a esta viaxe pola historia do Camiño é de balde.

Hoxe terá lugar o acto de inauguración, presidido pola comisaria do Xacobeo 21-22 , Cecilia Pereira, xunto coas autoridades locais.