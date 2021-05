Semana cultural co festival Escenas do Cambio e artistas con varias propostas inéditas

Agora que as festas da Ascensión deixan Compostela máis baleira de propostas culturais, chega esta semana unha nova cita multidisciplinar na que non só se poderá ver a artistas chegados doutros países senón que haberá un oco destacado para o talento local. Trátase da nova edición, a sétima, do festival Escenas do cambio. Unha aposta da Consellería de Cultura que xunta teatro, danza e arte en acción, e que se estenderá de xoves a domingo. En total, haberá máis dunha decena de propostas escénicas anovadoras, procedentes de cinco países: España, Portugal, Francia, O Reino Unido e O Xapón e para as que xa están as entradas á venda na web do festival.

NOVIDADES EN ESPAÑA. Estes catro días darán a posibilidade de coñecer obras que nunca antes se presentaran en Galicia, en total 10 das 11 propostas. Ademais, suporá a oportunidade de ver por vez primeira en España obras de artistas internacionais, como son a do bailarín xaponés Hiroaki Umeda con Intensional Particle e a do dramaturgo portugués Miguel Moreira, Romeo e Julieta, a partir de Prokofiev. Mentres, outras dúas pezas deste programa serán estreas absolutas: a performance da madrileña Ana Matey e o espectáculo colectivo de danza creado por seis das mellores bailarinas galegas: Nuria Sotelo, Begoña Cuquejo, Kirenia Martínez, Clara Ferrão, María Roja e Paula Quintas.

OBRADOIROS DE POESÍA E ROTEIROS LITERARIOS. Precisamente, esta sétima edición consolida a aposta do festival pola danza e tamén polas creadoras e artistas mulleres, tal e como demostra non só a programación, senón a súa nova dirección, a viguesa Lola Correa. Completan este programa propostas multidisciplinares como un obradoiro poético de escribir poemas en mistos, impartido por Julio Fer na Fundación Eugenio Granell, ou un paseo polas rúas de Compostela co mesmo Robert Walser, nunha peza de Esteban Feune de Colombi e Marc Caellas, creador este último que repite no certame con Suicide notes. Unha especie de roteiro loterario que confirma o bo momento deste formato, que vén de celebrar diferentes percorridos polo casco histórico centrados en escritoras galegas como Emilia Pardo Bazán e Xela Arias, ou tamén sobre García Lorca ou Valle-Inclán, con gran éxito de asistencia.

MÚLTIPLES ESPAZOS. Os actos amosan a expansión, unha edición máis, da programación de Escenas do cambio desde o complexo Gaiás ao centro de Santiago, ao que se lle suma a representación no Salón Teatro da peza portuguesa Antes, de Teatro Praga, unha orixinal e hilarante proposta que xunta un psicoanalista e un dinosaurio. A representación internacional tamén inclúe a Francia con El cómo quieres, de Toujours après minuit, unha compañía creada por Brigitte Seth e Roser Montlló Guberna, que son á vez directoras e intérpretes; e do Reino Unido, Psychodrama, a primeira peza colaborativa creada e interpretada polo escritor, actor e músico canadense Christopher Brett Bailey e a compañía de escena experimental Sleepwalk Collective.

Esta programación internacional de Escenas do cambio non eclipsa outros dos sinais de identidade do festival: o de ser escaparate do que está a facer neste intre o sector galego. Así, o festival conta coa peza O deus do pop, de Diego Anido, actor con proxectos en solitario coma este pero que ten formado parte do elenco de compañías como a premiada Voadora. E tamén permitirá ver El diablo en la playa, dunha das compañías de Galicia co maior proxección como é Matarile Teatro, quen ten pechado e anunciado unha produción co Centro Dramático Nacional.

Ao igual que en todas as súas edicións, Escenas do cambio 2021 conta con entidades colaboradoras galegas como o Centro Dramático Galego da AGADIC, a Secretaría Xeral de Igualdade, o Concello de Santiago e a Fundación Eugenio Granell, dentro da liña de estender a programación máis aló do Gaiás. Ademais, de fóra de Galicia colaboran o INAEM, o Institut Français, o Institut Ramón Llul e o Instituto Camões.