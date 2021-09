Programa. Hoxe arranca a XXXIV Semana Cultural de Conxo cun extenso programa de actividades que se desenvolverá en varias ubicacións, como o centro sociocultural, a Carballeira do Banquete, a igrexa ou a nova praza a carón do mosteiro. O programa realízase en colaboración coas distintas asociacións e colectivos do barrio, que participan tamén no seu desenvolvemento. A Semana arranca ás 20.00 h coa inauguración da exposición fotográfica de Pepe Franqueira, que recolle, a través dunha escolma de retratos, paisaxes e imaxes fotográficas en branco e negro, a visión dun fotógrafo amador hai medio século. Algunhas das fotos será a primeira vez que se expoñan en público. Do resto da programación, salienta o encontro que manterán o mércores Luis Pasín e Pancho Candela arredor do libro Pasín: memoria dunha resistencia da editorial Alvarellos, conducido polo autor, José Luis Estévez. Será ás 8 da tarde. A esa mesma hora, pero o xoves, terá lugar na Capela do Cristo unha charla coa Asociación Apatrigal e os profesores Juan Manuel Monterroso e Ramón Yzquierdo Peiró sobre a virxe gótica encontrada no río Sar en Conxo. O evento será presentado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago por Conxo. Desde a Concellaría de Centros Socioculturais animan a toda a cidadanía a achegarse ata Conxo e desfrutar dun evento consolidade, que chega á súa 34ª edición. A programación completa pódese ver na web municipal. ecg