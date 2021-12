Semana de presentaciones en Cronopios

LITERATURA. Cronopios es esta semana el escenario de varias actividades. Ya en la tarde de ayer, a las 19.00 horas, Raquel C. Pico presentó Noticias da modernidade, “un ensaio interesantísimo sobre a muller galega nos anos vinte”. En la jornada de hoy, a las 18.30 h., visitará la librería Julia Navarro, en esta ocasión para presentar De ninguna parte, “a súa última novela que de seguro fará as delicias dos seus fans”, indican desde Cronopios. Además, la autora conversará con el columnista de EL CORREO y profesor de la UDC Miguel Giráldez, para acabar el acto con la firma de ejemplares. Asimismo, mañana, a las 19.00 horas, Blanca P. Rodríguez Garabatos presenta su último libro, Emilia Pardo Bazán, visiones del dandismo, “un ensaio onde a autora explora, a través dos contos e novelas da condesa, a súa atracción por eses temas, moi controvertidos no seu momento”. Estará acompañada por Fátima Díez Platas, doctora de Historia del arte, y Laura Rodríguez, editora de Hércules Ediciones. ECG