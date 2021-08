Septiembre: plazo tope para el comienzo de los trabajos en el Hórreo

Santiago. El Concello quiso también ayer dar respuesta a las protestas ciudadanas por los problemas que generan para ellos las obras, apuntando a que todas las actuaciones conllevan molestias pero que estas están por debajo de los beneficios que generan. Así, Raxoi insistió en el factor privilegiado de los vecinos y comerciantes de los barrios en los que se está actuando, ya que serán los que obtengan mayor provecho de la nueva fisionomía de las calles. “Os cidadáns invirten tres millóns en mellorar rúas, terá beneficio directo para os que están alí”, explicó el alcalde. De hecho, apuntó a que son muchos los barrios que demandan actuaciones de mejora, y que con los recursos limitados con los que cuenta la ciudad solo se puede dar respuesta a una pequeña parte de todas las demandas.

En este sentido, desde el Concello apelan directamente al sector comercial, uno de los principales afectados cuando la maquinaria está manos a la obra. Pese a que no se prevén nuevas partidas de ayudas para el sector en las zonas en las que hay obras, se recordó que se ha aceptado la mayor parte de solicitudes de las ayudas relacionadas con el rescate a los gremios más afectados por la pandemia de la COVID-19. Del total de 525 solicitudes, 482 cumplen todos los requisitos y serán atendidas. El alcalde también hizo referencia a los desvíos del tráfico ocasionados por las obras ante las protestas de algunos conductores de la mala señalización, por ejemplo, en la Av. de Lugo. “Revisaremos ese tema co departamento. Temos un problema en materia de Tráfico porque os efectivos de Policía son reducidos e estos días están saturados polo aluvión de visitantes. Non poden concentrarse nun punto concreto”, concluyó Bugallo. A. O.