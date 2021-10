Servicio municipal gratuito para la limpieza de pintadas en los elementos de madera

Grafitos y pintadas son una plaga que afecta a toda la ciudad, hasta el punto de obligar a realizar un importante desembolso a los particulares y el propio Ayuntamiento.

El alcalde, Sánchez Bugallo, anunció ayer la primera medida municipal contra este problema, para ayudar a los particulares a mantener la limpieza de sus viviendas. Se trata de un servicio municipal gratuito que funcionará a través de un proyecto de inserción laboral, según explicó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el responsable del Departamento de Emprego, Xavier Ferreiro.

En principio, se aplicará solo en el casco histórico, donde un equipo de cinco personas actuará en los inmuebles cuyos propietarios o comunidades soliciten su intervención para proceder a la limpieza de pintadas y grafitos en los elementos de carpintería de los inmuebles.

El objetivo, según explicó el alcalde es eliminar el feísmo y concienciar sobre la necesidad de mantener limpia la ciudad. “Actuaremos en dúas direccións, desde disciplina urbanística para requirir que se faga a limpeza, e ofrecendo este servizo público gratuíto, que funcionará a demanda”, declaró Sánchez Bugallo.

A partir del próximo lunes el servicio ya estará activo, y quienes quieran beneficiarse del mismo solo tendrán que solicitarlo al Ayuntamiento cumplimentando un impreso que ya está disponible en la web municipal, www.santiagodecompostela.gal, y a continuación enviarlo a la dirección de correo electrónico limpezapintadas@santiagodecompostela.gal. Para cualquier consulta, Raxoi pone también a disposición de los usuarios el teléfono móvil 618 509 278 para formular cualquier duda o consulta.

A partir del momento en el que se reciba la notificación, los empleados municipales procederán a inspeccionar el inmueble y posteriormente a limpiar o bien a repintar en los casos en los que las tintas o productos químicos sean difíciles de eliminar.

Con esta actuación, que tiene carácter experimental, y que en función de la disponibilidad de medios, se estudiará una posible ampliación a otras zonas de la ciudad, el Ayuntamiento quiere buscar fórmulas alternativas para ayudar a los propietarios a mantener los edificios en buen estado, sin tener que recurrir a una subvención directa a los mismos.

Sobre todo, como explicaba Xavier Ferreiro, “loitar contra as pintadas vandálicas e conseguir que as persoas que realizan graffitis non continúen con esa práctica incívica”, que además supone un considerable desembolso económico para las arcas públicas y muchas horas de trabajo.

Para hacerse una idea, el alcalde destacó el dato de que actualmente en el casco histórico están identificados más de 275 grafitis en puertas, portalones, entradas de garajes. “Animamos a cidadanía a que colabore para que a capital luza como o que é, unha cidade rebosante de patrimonio e atractiva para os seus veciños e visitantes”, señaló Ferreiro.

El proyecto de inserción laboral, subvencionado íntegramente por la Xunta, cuenta con un presupuesto de 80.000 euros, y estará en funcionamiento hasta marzo en el casco histórico, ya que, como explicó Sánchez Bugallo, con esta dotación no es posible cubrir toda la ciudad, y se ha optado por la zona más frecuentada por los visitantes.

Después de la presentación, el PP recordó que esta campaña de limpieza pública de pintadas en espacios privados de carácter gratuito era fruto de una iniciativa de su grupo municipal, que la presentó el pasado mes de abril en el pleno municipal.

En ella, además de proponer medidas para perseguir a los autores de estas actuaciones, como contratar a un perito calígrafo para identificarlos, e incrementar la cuantía de las sanciones, también se instaba a valorar la posibilidad de incluir en el nuevo pliego de condiciones para licitar el servicio de limpieza se incluyera un sistema de este tipo para ayudar a los propietarios de edificios. También se proponía habilitar espacios para realizar grafitos.