Servizo de Axuda no Fogar: mensaje de tranquilidad del Concello a los usuarios

Licitación. Después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia aceptase este martes las medidas cautelares solicitadas por CC.OO. y suspendiese la licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), desde Raxoi indicaron ayer que “o recurso presentando entra dentro das circunstancias que se poden dar en calquera proceso administrativo de contratación. E por tanto hai que resolvelo”. No obstante, la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro, subrayó que “o servizo mantense con normalidade”. “Esta suspensión”, indicó, “non interfire na continuidade do servizo, que está en tempo de prórroga”. Asimismo, aclaró que ”suspéndese temporalmente a licitación do novo contrato”. En este sentido, admitió que la suspensión “supón un pequeno retraso na licitación do novo contrato. Hai que revisar os estudos económicos para modificalos e que o proceso siga o seu curso. Polo tanto, compre deixar unha mensaxe de tranquilidade ás persoas usuarias do SAF, que van seguir recibindo este servizo”. Desde CC.OO. denunciaran que el presupuesto de la licitación no estaba adaptado al contexto del covid-19, al presentar un desfase de casi 200.000 euros anuales debido a “errores de cómputo” en el capítulo de personal y salarios. redac.