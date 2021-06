Sesenta programadores en Galicia Escena PRO

Teatro. Galicia Escena PRO, a feira profesional galega de artes escénicas, recibirá do 7 ao 10 de xuño en Santiago a 61 responsables de programacións e festivais de teatro cun programa de espectáculos e actividades no que participarán 95 compañías de teatro, danza, novo circo e maxia. O evento, organizado pola Xunta de Galicia e a asociación Escena Galega, retoma deste xeito o seu papel como punto de encontro para a dinamización do sector despois de que a pandemia motivara a súa suspensión en 2020, cun formato que lle dá prioridade á maior interacción posible entre os axentes implicados e destinado exclusivamente ás persoas acreditadas. Así, a 8ª edición de Galicia Escena PRO configúrase arredor dunha carteleira de 18 montaxes galegas e unha madrileña, todas elas estreadas nas dúas últimas temporadas e que reflicten a variedade de rexistros e de formacións en activo na escena do país. Representarán as súas propostas nos escenarios do Salón Teatro, do Principal e do Auditorio Abanca, ademais de nas localizacións exteriores que se habilitarán na Quintana e en Bonaval. Outra modalidade de presenza en Galicia Escena PRO é a de pitching, presentacións rápidas tanto de proxectos como de espectáculos xa en distribución, nas que participarán 12 compañías distribuídas en tres sesións que terán lugar no Centro Obra Social Abanca. s. cuiña