Siguen los problemas con los taxis a causa del turismo de congresos

La problemática de los taxis en Santiago sigue prolongándose en el tiempo, esta vez, apuntan desde el colectivo, a consecuencia del turismo de congresos. A pesar de estar a finales de octubre, se mantienen las imágenes tan habituales de este año, con paradas en pleno corazón del Ensanche sin coches y gente desesperada esperando por un conductor.

“É imposible que non se note, porque o turismo segue entrando, non na cantidade dos meses pasados, pero si que hai moito, porque este mes temos quince congresos. Pensar que non se vai a notar na cidade, non ten lóxica”, apuntó Jesús García, presidente de Radio Taxi a EL CORREO GALLEGO.

Con las 147 licencias que tiene la capital gallega, remarcan, resulta inviable atender las peticiones de todos los congresistas, un fenómeno puntual que, sin embargo, este 2022 se junta con todo lo vivido desde mayo, cuando la avalancha de visitantes, con motivo del Año Santo, colapsó este servicio fundamental para la capital gallega, resultando casi imposible, incluso, coger uno para ir al aeropuerto a primera hora.

“Máis medidas das que nós tomamos, é imposible. Os organizadores dos congresos deben ter máis conciencia da situación da cidade. Teñen que encargarse de dar mobilidade a ese xente, porque son dúas mil persoas que chegan todos xuntos o día anterior, que entran e saen ao mesmo tempo e resulta inviable movelos cos cento corenta e sete taxis que temos. Non damos feito máis. Levamos meses facendo todo o posible”, explica.

Todo ello está derivando en el cansancio de los usuarios, ante la dificultad para poder encontrar un conductor libre. Tras superar un verano muy duro en este aspecto, perciben que ha llegado octubre y que la problemática persiste, algo que no sucedía antes, cuando, por ejemplo, en Plaza Roja o Plaza Galicia siempre había algún coche disponible.

En todo caso, desde el colectivo apelan a la concienciación de la población para que comprendan el difícil momento que les está tocando vivir. “Aínda que sone raro, teño que felicitar e agradecer o esforzo que fixeron os taxistas de Santiago, porque puxemos moito da nosa parte. A pesar das protestas, cando ves que estás a pleno rendemento e non se da feito máis, hai que ter conciencia”, sentencia.

HABILITACIONES TEMPORALES, UNA POSIBILIDAD. Las condiciones de este año, reiteran los taxistas, han sido totalmente excepcionales, puesto que nunca se habían encontrado con una avalancha igual de turistas, una situación que siguen padeciendo a día de hoy. Este hecho puso sobre la mesa la necesidad de contar con más licencias, aunque los conductores no estaban de acuerdo, ya que en otros meses sobre trabajo. Así, se llegó a la posibilidad de la creación de habilitaciones temporales, un tema sobre el que debatieron Xosé A. Sánchez Bugallo y Alfonso Rueda en la reunión del viernes pasado.

En base a ello, durante seis meses (de mayo a octubre) se incrementaría la flota con setenta autorizaciones, aunque para llevarlo a cabo requiere un estudio previo.

“O pico forte dos congresos está en outubro e estaría incluído dentro desas licenzas temporais. En todo caso, ese número ten que ir ligado a unha situación especial como a deste ano. Son pasos que levan moito tempo, estamos empezando e temos moito que aprender doutras comunidades. En todo caso, da man do Concello e da Xunta, estamos dando os primeiros pasos para buscar solucións e normalizar este servizo”, concluye Jesús García.

Por lo tanto, esperan que en las próximas semanas se pueda aliviar la saturación actual, una vez se aprecie una bajada importante en el número de visitantes. Sera ahí cuando realmente se pueda comprobar si la capital gallega está ante un caso puntual o si, por el contrario, se debe a un problema estructural.

Asimismo, llegarán meses importantes para estudiar la viabilidad de este sector con los ciento cuarenta y siete vehículos en funcionamiento, así como para comprobar los flujos turísticos de cara a próximos años, puesto que tras el boom vivido este 2022 hay que comprobar si se mantendrán estos números.

Por otra parte, también habría que analizar el interés de otros conductores por sumarse al colectivo, ya que actualmente, a pesar de las trece últimas incorporaciones, todavía hay tres contratos por cubrir. Esto se debió, apuntan, a que algunos de los que pasaron los exámenes no completaron todos los trámites. Con todo, destacan, quizás sea porque lo quieren para utilizar en el futuro. Sea o no así, lo que si tienen claro es que “a xente que comeza a traballar aquí, xubílase neste posto”.