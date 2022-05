Simone Menezes debuta mañá coa Real Filharmonía

CONCERTO. A Real Filharmonía de Galicia celebra mañá no Auditorio de Galicia o penúltimo concerto da temporada Viaxes; que leva por título Amazonia. Neste concerto producirase o debut coa Filharmonía da directora brasileira Simone Menezes, que levará a batuta dun programa centrado na música latinoamericana, no Amazonas e no Brasil e interpretará o preludio das Bachianas Brasileiras nº4 e unha selección persoal da Suite de Floresta do Amazonas de Héitor Villa-Lobos e Aguas do Amazonas de Philip Glass. Xunto a ela estará tamén a soprano Camila Titinger. REDAC.