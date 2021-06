Sin escapatoria al ‘sablazo’ eléctrico: Raxoi prohibe la lavadora por la noche

La nueva tarifa eléctrica no solo encarecerá el recibo a quienes hagan uso del servicio durante las horas de luz, sino que en ciudades como la capital gallega también ata de pies y manos a aquellas personas que, con el objetivo de ahorrar unos eurillos en la economía familiar, pretendían ajustar sus labores del hogar a los horarios con el suministro más barato, es decir, de noche.

Y es que al sablazo que meten durante el día las eléctricas se puede sumar también el de la ordenanza municipal de Ruidos, que en su artículo 34 establece que “desde as 22.00 ata as 08.00 horas prohíbese a utilización de calquera tipo de aparello doméstico, como é o caso de lavalouzas, lavadoras, licuadoras, aspiradoras e outros, cando superen os niveis acústicos establecidos no título II”.

Evidentemente, los niveles de ruido en el Concello de Santiago se dividen en zonas. No es lo mismo poner una lavadora en funcionamiento en una casa unifamiliar que en un edificio donde vive una veintena de vecinos, los cuales, si ponen a la vez la lavadora, el lavavajillas y la secadora en marcha a partir de las doce de la noche, cuando baja el precio de la luz, pueden convertir el descanso de la comunidad en un tormento.

El municipio compostelano se divide en varias áreas acústicas: la zona A, de alta sensibilidad acústica, que comprende sectores del territorio que admiten una protección alta contra el ruido, como áreas sanitarias, docentes, culturales o espacios protegidos. La zona B, de moderada sensibilidad acústica, que abarca sectores que admiten una percepción del nivel sonoro medio, como áreas residenciales, viviendas, hoteles o zonas de especial protección como cascos históricos.

En cuanto a la zona C, es la de baja sensibilidad acústica: sectores del ayuntamiento que admiten una percepción del nivel sonoro elevado, como áreas de recreo, zonas industriales, centros comerciales, etc. Le sigue la determinada zona de servidumbre, que incluye áreas del municipio afectadas por servidumbres sonoras a favor de sistemas generales de infraestructuras. Y, por último, también existen zonas específicas, justificadas por el uso del suelo o la concurrencia de otras causas.

La parte urbana de Santiago, indican desde el pazo de Raxoi, se situaría enmarcada en la zona B de la ordenanza municipal de Ruidos, que indica que en estas áreas de territorio no se deben exceder en el exterior 65 decibelios durante el día (de 08.00 a 22.00 h) y 55 en horario nocturno (de 22.00 a 08.00 horas); mientras que en interiores, como pueden ser edificios con varias viviendas, el máximo es de 35 decibelios de día y 30 durante la noche.

Con esto, quienes se hayan planteado poner en funcionamiento los electrodomésticos durante la noche, a raíz del encarecimiento del suministro eléctrico, tendrán que asegurarse de que la banda sinfónica que producen sus motores no exceda los 30 decibelios en la casa del vecino ni produzca vibraciones que puedan perturbar el descanso.

Y es que las sanciones que establece la ordenanza para quienes incumplan estas normas no son una broma. Distingue entre infracciones leves, graves o muy graves. Se consideran leves, con multas desde 60,10 hasta 1.502,53 euros, cuando se superan los límites hasta 5 dBA; mientras que las graves, con sanciones que oscilan entre 1.502,54 y 9.015,18 euros, se aplican cuando el ruido excede los 5 decibelios de la medida máxima establecida en cada horario. Por último, las muy graves, con multa desde 9.015,19 hasta 60.101,21 euros, se tramitan cuando se superan en más de 15 decibelios los valores límite establecidos.

¿CUÁNTO RUIDO PRODUCEn los ELECTRODOMÉSTICOs? La lavadora o el lavavajillas es de los electrodomésticos que, junto con la aspiradora, más ruido generan. El nivel de ruido en el lavado de una lavadora convencional se sitúa entre 46 decibelios, en el mejor de los casos, y 57 dBA, en el peor. En cuanto al centrifugado, este puede oscilar entre 58 y 70,5 dBA, según datos de la OCU. Por todos es sabido que la fase de centrifugado es la más escandalosa. En todo caso, la variación depende del modelo. En los últimos tiempos han salido al mercado lavadoras que han minimizado el ruido, hasta denominarse silenciosas.