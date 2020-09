Sin plaza para el bachillerato de Artes varios días después de que haya comenzado el curso en los IES

SANTIAGO. El pasado miércoles empezó el curso para secundaria, bachillerato y formación profesional. No así para una alumna procedente del IES de Brión, que había solicitado plaza para estudiar la rama de Artes en el instituto Antonio Fraguas (Artes Escénicas), y en el IES de Sar como segunda opción (Artes Plásticas). “O 8 de xuño saíron as listas de admitidos do IES Antonio Fraguas, e eu non estaba nelas. Comunicáronme que mandarían a miña solicitude ao IES de Sar, polo que debería de chegarme unha carta para confirmarme se me admitían ou non en dito centro. Carta que nunca chegou”, explica Eliana Barrera.

Así, relata los diferentes contactos mantenidos con los centros implicados, y con la administración, sin obtener una solución. “O 6 de xullo acudín ao instituto para preguntar por que non me chegara ningunha nova, e tras un trato indigno, saín coas mesmas dúbidas coas que entrei”, denuncia. Posteriormente, tras el listado de admitidos en el IES de Sar, comprobó que no estaba incluida. “O 12 de agosto chamei e falei co director, quen comprobou que non fora admitida, e comentoume que tiña que esperar a setembro a que pechara a convocatoria do IES Antonio Fraguas para confirmar que non me aceptaran neste centro”, especifica. También le indicaron que la responsabilidad corresponde a Inspección educativa, por lo que se comunicó con dicho organismo a unos días de cerrar el plazo de matrícula, ya en septiembre. “O día 23 púxenme en contacto de novo por correo electrónico con Inspección, e comunicáronme que no caso de ter unha praza adxudicada xa debían de terme chamado dende o centro”, apunta Eliana.

Así, sin tener su problema solucionado y ya con varios días de curso perdidos, solicita una respuesta que le permita matricularse en el bachillerato que desea. “Teño todas as papeletas para perder un ano educativo”, se lamenta esta alumna. ECG