Sinatura este mércores do convenio para a apertura de igrexas do Camiño

Este mércores terá lugar na sede do Arcebispado, na Praza da Inmaculada, en Santiago, a sinatura do convenio para a apertura de igrexas no Camiño. No acto, a partir das 11:30 horas, intervirán Francisco José Prieto Fernández, bispo auxiliar de Santiago de Compostela; Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente 1º e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, e Fernando Barros Fornos, ecónomo do Arcebispado de Santiago. O programa empeza cunha benvida aos asistentes e a intervención de Fernando Barros Fornos, para despois proceder á sinatura dos convenios para a apertura de igrexas no Camiño e para a construción de reixas (11:35 h). Logo, ás 11:40 intervirá Alfonso Rueda Valenzuela e pechará o acto Francisco José Prieto Fernández, bispo auxiliar de Santiago. Actuarase acorde ás medidas sanitarias pola COVID.