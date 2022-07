Situación límite para unos vecinos que siguen esperando por su casa

Después de mucho esperar y luchar por una casa en Santiago, encuentras una promoción espectacular, cerca del centro y con viviendas individuales. Evidentemente, te preparas para una gran inversión, arreglas los trámites pertinentes y cuentas con entrar a vivir en los plazos marcados. Sin embargo, cuando llega esa fecha, con toda la ilusión del mundo, te quitan el caramelo y te dicen que no es posible, que tienes que esperar porque falta papeleo por cubrir. Esa es la difícil situación que están viviendo dieciocho familias que han comprado alguno de los habitáculos del nuevo complejo residencial de San Marcos.

Estos futuros residentes de Santiago se encuentran en un limbo administrativo que provoca su desesperación, una encrucijada que les está provocando graves dolores de cabeza y que lleva consigo un aumento de los costes. No se trata de aquellos trágicos incidentes de la burbuja inmobiliaria, en la que muchos españoles se quedaron sin vivienda tras invertir millones en ella, puesto que las construcciones están culminadas, sino que supone, simplemente, cubrir unos papeles y entregarlos en el lugar adecuado.

“Seguimos agardando a que a promotora emita a nota simple no rexistro, condición indispensable para que se finalice a construción e se poidan entregar as vivendas coa licenza para residir nelas. Ninguén dá a cara, sentímonos abandonados, tivemos que facer nós as xestións, pero estamos bloqueados nese punto”, señala uno de los afectados en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

En este sentido, apuntan, agradecen la intercesión del Concello de Santiago, puesto que les ayudaron a avanzar en ciertos trámites, por lo que remiten la culpa a la empresa promotora de este bloque de sesenta y siete chalets, levantado en tres fases: las dieciocho primeras, las citadas, que ya deberían estar habitadas; otras diecinueve, a punto de terminarse; y las restantes, para una etapa posterior.

En todo caso, el retraso generado por las latosas gestiones administrativas está llevando a un empeoramiento de las condiciones de compra, puesto que hasta que no esté todo cubierto no pueden hipotecarse. Así, cuando tenían unas condiciones fijadas con los bancos, ahora ven cómo los intereses se han incrementado, incluso al doble, por el alza del Euribor.

“O trato que estamos levando ten moito delito, máis aínda tendo en conta que se trata de vivendas que custaron arredor de 300.000 euros. Cada semana que pasa, revísanse as hipotecas e estamos peor. Todo por culpa da neglixencia de catro. O tema está que arde”, reclama.

Además, a ello hay que sumar que los inquilinos, en previsión de la entrega de las llaves de su nueva casa, habían arreglado para salir de sus moradas actuales en este mes de julio, por lo que acaba el mes y se quedan en la calle. Es más, dos están dentro, pero sin servicios comunes.

Por otra parte, con el resultado final, confiesan, “as calidades tampouco son as agardadas”, especialmente de unas zonas comunes, como la piscina o la pista de tenis, que “están en condicións lamentables”. Por todo ello, esperan que esta pesadilla se resuelva ya, porque no se pueden imaginar lo que podría pasar si queda para septiembre.