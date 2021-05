Soaron por primeira vez as campás da renovada Corticela

Se na nosa Catedral se levou a cabo unha gran restauración, non podiamos esquecernos da Corticela. Estas palabras pronunciounas onte a media mañá monseñor Julián Barrio, encargado de presidir a misa celebrada na igrexa da Corticela, aberta ao público despois de varios meses en obras. O templo integrado no complexo catedralicio recuperou de novo aos fieis nas súas bancadas, que non deixaron ningún oco libre agás os obrigados para manter a distancia de seguridade. Era a primeira vez que a Corticela abría as súas portas ao público xeral desde setembro, e foi tamén a primeira vez que o son das súas campás invadiu o entorno da Praza da Inmaculada.

Tal e como explicou o seu párroco, monseñor Salvador Domato, a este periódico, a igrexa da Corticela non tivo campanario ata os anos cincuenta, cando se colocou un procedente doutro templo, pero nunca chegou a poñerse en funcionamento. De feito, agora ten un mecanismo moi diferente o que tiña antes, manual, xa que está automatizado e pode anunciar así puntualmente cada celebración litúrxica, como ocorreu coa misa de onte.

A automatización das campás foi só un dos traballos realizados durante estes meses, nos que tamén se levou a cabo un completo lavado de cara do templo, visible a calquera que se achegue a el da mesma forma que ocorreu coas paredes da Catedral. Co paso do tempo e as condicións climáticas da cidade, a humidade e as filtracións conseguiran deteriorar o templo, que agora recobrou as súas cores orixinais. Tamén se restauraron as vigas de madeira do teito e realizouse unha reestruturación do presbiterio, o cal conta cunha nova tarima. Recuperouse ademais un antiga porta ata o de agora semiagochada, e actuouse en elemento interiores coma o oratorio, o Via Crucis ou os tres sepulcros datados dos séculos V e XVI, entre outros traballos. Malia que se avanzou moito, queda por solucionar un problema de humidade ocasionado polo desnivel entre o templo e a rúa.

A igrexa da Corticela data de finais do século IX, creada polo entón bispo Sisnando I e o rei asturiano Alfonso III o Magno, que a idearon para unha comunidade de monxes adicados ao culto e a custodia do sepulcro do Apóstolo. Xa en 1527 deixou de depender dos monxes de Pinario e pasou a ser administrada pola Catedral como parroquia.