Solicitan que se revise la colocación del radar fijo en el túnel de Conxo

Santiago. Aunque reconoce que los radares son “instrumentos útiles para mellorar a seguridade viaria”, el grupo municipal del PP anunció ayer que solicitará al gobierno local información sobre el mismo, y que se revise la oportunidad de su ubicación.

Afirman que todo apunta a que el emplazamiento del mismo en este lugar fue decidido por la empresa que se encarga de la gestión de las multas en el Ayuntamiento y no “pola Policía Local, tras unha análise da perigosidade de moitas outras vías”.

De hecho, señalan que las fechas de algunos de los escritos contenidos en el expediente “resultan chamativas e ata contraditorias”. Como ejemplo explican que el informe de la Policía Local en que se dice que “se podería ter en conta a súa localización” en la SC-20 en Conxo “é un informe do 29 de xullo, moi posterior a existencia dun informe de posibles localizacións ao que alude a empresa tempo antes, o 10 de xuño, informe este último que nunca se atopou no expediente”.

serios indicios. De esta forma, consideran que existen “serios indicios de que a localización do radar en Conxo fora escollida por unha empresa antes xa de recabar o parecer da Policía; unha empresa cuxa preocupación é a recadación e non a seguridade”, afirman. Además, añaden que “pode haber no termo municipal de Santiago vías -ben controladas polo Concello ou ben controladas pola DGT (coa que se podería conveniar a cesión do radar) onde a perigosidade polas velocidades excesivas sexa maior que a advertida en Conxo, aínda circulando un menor número de vehículos, e iso debido as condicións da calzada, a razóns e xeografía humana e de cruce de peóns, etc, e onde, polo tanto, o radar pode resultar máis necesario aínda que se recade menos”.

Como colofón, el grupo popular, además de volver a reclamar “o desaparecido informe de 10 de xullo ao que alude a empresa”, anunció ayer que solicitará al gobierno local información que revele “o verdadeiro alcance recadador do radar de Conxo”

Así, consideran necesario comparar el número de días en los que el radar estuvo instalado en O Restollal, y los días en los que permaneció en Conxo, así como conocer el número de residentes en Santiago y su entorno que fueron sancionados. ECG