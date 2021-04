Solo 80 cm de ancho en el paso entre O Matadoiro y el parque de Belvís

Santiago. La antigua Casa da Xuventude no deja de generar polémica en la ciudad ni tampoco en el pazo de Raxoi, donde solo el grupo municipal del PP, frente al gobierno local, CA y BNG, es partidario de su demolición inmediata para la apertura de un paso amplio y bien acondicionado hacia el parque de Belvís. Una iniciativa que también defiende la inmensa mayoría de los lectores de EL CORREO que participaron en la reciente encuesta que realizó este periódico.

En este contexto, el ejecutivo que preside Xosé Sánchez Bugallo ha anunciado la apertura de un paso peatonal que comunique la plaza de O Matadoiro con las zonas verdes de Belvís, una pequeña senda que se abriría, mediante una pasarela de madera, entre el edificio en cuestión y una propiedad privada y sobre el pequeño regato que se forma entre ambas fincas.

Un proyecto que el portavoz de los populares compostelanos, Alejandro Sánchez-Brunete, tachó de despropósito, teniendo en cuenta, señaló, que este paso en algunos tramos no alcanzaría los 80 centímetros de ancho, lo que imposibilitaría, añadió, una circulación fluida cuando se crucen dos personas, "y ya no digamos dos carritos de bebé o sillas de ruedas". Con esto, también censuró que el gobierno local pretenda gastar “más de cien mil euros” en una actuación que no considera apropiada y que podría llevar a serios problemas de movilidad.

Por su parte, el alcalde, Sánchez Bugallo, defendió recientemente la conservación de la Casa da Xuventude e incluso afirmó que no genera un mayor impacto visual en el entorno que el que puede ocasionar el colegio Doña Emma en el parque de Belvís. Además, indicó que de derribar el edificio habría que solucioinar el problema de las traseras de las casas de la rúa de San Pedro.